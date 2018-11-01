Медицинская делегация провинции Кёнги посетила Приморье

Делегация провинции Кёнги с 23 по 26 октября посетила с официальным визитом Дальний Восток России, а именно Сахалинскую область, Хабаровский и Приморский край. Цель визита - обмен опытом в области здравоохранения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Делегацию Кёнгидо возглавили представители Департамента здравоохранения и социального обеспечения, также в составе делегации были 7 медицинских учреждений, таких как: Медицинский центр университета Ачжу, Больница Ансан университета Корё, Больница Пучон университета СунЧхонХян, Госпиталь Святой Марии Пучон Католического университета, Больница Пунданг Чесенг, Больница Чисэм, Медицинский центр Медипиум.

23 октября делегация провинции Кёнги провела деловую встречу с министром здравоохранения Сахалинской области Паком Алексеем Кененовичем, а также с членами правительства Сахалинской области, в том числе с представителями Сахалинской областной клинической больницы.

На данной встрече обсуждалось сотрудничество в сфере здравоохранения и взаимодействие в сфере частных медицинских услуг между провинцией Кёнги и Сахалинской областью.





Остров Сахалин, со столицей Южно-Сахалинск, является центром нефтегазовой отрасли и имеет тесные связи с Кореей. Население Сахалинской области составляет 490000 человек, из которых большинство - русские, затем идут корейцы (в процентном соотношении примерно 3% населения).

Во время визита, делегация Кёнгидо предложила различные проекты сотрудничества, такие как, приглашение сахалинский врачей в провинцию Кёнги для стажировок и обмена опытом, а также программы оказания медицинской помощи зарубежным корейцам.

25 октября во Владивостоке прошел медицинский бизнес-форум провинции Кёнги по продвижению медицинских услуг. После проведения консультаций был проведен открытый концерт для пациентов и членов их семей.





26 октября делегация посетила Хабаровск и провела встречу с министром здравоохранения Хабаровского края Александром Витко. В рамках этого визита была также проведена совместная российско-корейская научная конференция (Global Healthcare 2018) в Хабаровском Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения.

Ожидается, что прошедшая встреча с хабаровским министром здравоохранения будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между двумя регионами. Начало сотрудничеству было положено еще в июле, когда делегация Хабаровского края посетила медицинские учреждения в провинции Кёнги.





Как сообщил один из членов делегации Кёнгидо: «В начале этого месяца российская делегация во главе с министром здравоохранения Иркутской области Олегом Ярошенко посетила с официальным визитом провинцию Кёнги для установления дружественных отношений». «Этот визит стал еще одним важным шагом в плане расширения сотрудничества в медицинской сфере», - добавил он.