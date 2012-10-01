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Спортивная карьера любой ценой?
Спортсмены больше, чем кто бы то ни было, нуждаются в регулярном наблюдении врачей, ведь они постоянно испытывают повышенные физические нагрузки. К сожалению, сами спортсмены, их родные и даже тренеры этот фактор часто недооценивают, сетует Ирина СТЕПАНОВА, врач первой категории, методист врачебно-физкультурного диспансера ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи».
- На учете во врачебно-физкультурном диспансере (ВФД) сегодня состоит 5120 человек, из них порядка двух тысяч составляют дети и подростки. Среди наших пациентов есть целые спортивные команды, юноши и девушки из школ высшего спортивного мастерства, воспитанники детско-юношеских спортивных школ и те, кто посещает группы здоровья. Все они в течение года 2 или 3 раза, а перед соревнованиями обязательно, проходят углубленное медицинское обследование. Это позволяет вовремя обнаружить изменения в состоянии здоровья, предупредить возможное развитие заболевания, а также помочь восстановиться, укрепить здоровье для продолжения спортивной карьеры. Основную часть персонала ВФД составляют профессиональные врачи, работающие в спортивной медицине уже не первый год, почти все с высшей категорией, кабинеты оборудованы современной медицинской техникой.
В то же время хочу отметить, что только во Владивостоке занимается физкультурой и спортом около 110 тысяч человек, в том числе порядка 13 тысяч детей и подростков. Невольно возникает вопрос: где же все остальные спортсмены проходят медосмотры? Ведь кроме ВФД во Владивостоке профессиональный прием врачами по спортивной медицине ведется только в Находке, Уссурийске и Арсеньеве, и больше нигде в крае таких специалистов нет. Да и на соревнования, проходящие в Приморье, далеко не всегда приглашаются специалисты, имеющие сертификат спортивного врача, а ведь там случается всякое...
- В идеале контроль за состоянием здоровья спортсмена должен начинаться с тренера...
- К сожалению, далеко не все тренеры выполняют эту задачу. Родители приводят детей в понравившуюся секцию, приносят, в лучшем случае, справки из детской поликлиники о состоянии здоровья ребенка и начинают заниматься. Но ведь в поликлинике нет врачей, которые могут дать профессиональные рекомендации для занятий спортом. Но тренеры порой закрывают глаза на отсутствие необходимого обследования, и дети начинают тренировки по спортивной гимнастике, плаванию, большому теннису, фигурному катанию и другим видам спорта, которые требуют немалых физических нагрузок. А ведь не всем детям показаны такие нагрузки!
- Многие родители даже не подозревают, что спорт может принести ребенку не только пользу и, может быть, будущую славу чемпиона…
- …Но и серьезно навредить его здоровью, а в некоторых случаях - оставить больным на всю жизнь. Бывает, что родителей и тренеров (особенно в коммерческих спортивных клубах) отпугивает то, что при обследовании в рамках ВФД вместо допуска к соревнованиям можно, наоборот, получить запрет, и не только на участие в соревнованиях, но и вообще на занятия спортом в связи с состоянием здоровья. Иногда родители, не понимая всей серьезности положения, начинают даже возмущаться и требовать оформления допуска, но ведь здоровье ребенка дороже всяких чемпионских титулов и наград! Тем более что во многих случаях вовремя обнаруженный сбой в организме и последующее лечение и реабилитация позволяют юному спортсмену через какое-то время вернуться в строй.
Так, например, одному мальчику из детской команды ФК «Луч-Энергия» наши специалисты запретили занятия футболом на целый год из-за проблем с сердцем, а девочке-гимнастке, приехавшей из Дальнегорска для получения допуска на соревнования в Европе, отказали в этом из-за обнаруженной тяжелой формы пиелонефрита. Но ведь это не прихоть врачей, а жизненная необходимость.
- Какие ограничения по состоянию здоровья существуют для разных видов спорта? На что обращать внимание родителям при выборе секции для своих детей?
- В Приморском крае сегодня насчитывается более 50 видов спорта, и при обследовании наши специалисты учитывают специфику каждого из этих видов - в этом плане уже накоплен значительный опыт. Так, например, занятия водными видами спорта часто вызывают риниты, отиты, поэтому детям, склонным к таким заболеваниям или уже имеющим подобный диагноз, врачи советуют подобрать другой вид спорта. Если у начинающего фигуриста обнаружено плоскостопие, то врач не рекомендует ему продолжать занятия фигурным катанием; если не развито периферическое зрение - такой спортсмен не перспективен для занятий футболом, баскетболом, теннисом и другими видами спорта, где такое зрение необходимо. Конечно, большие ограничения в выборе есть у тех, кто имеет проблемы с опорно-двигательной системой…
В заключение хотелось бы отметить: отправляя своих детей в спортивную жизнь, каждый любящий родитель и каждый добросовестный тренер должен в первую очередь думать не о будущих победах, а о состоянии здоровья и возможностях растущего организма и сделать всё необходимое для того, чтобы НЕ НАВРЕДИТЬ!
Татьяна ШКАРБАН, Краевой центр медицинской профилактики
«Журнал здоровья».
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