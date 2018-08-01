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Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
Количество обращений в скорую помощь из-за жары увеличилось во Владивостоке с 350 до 500 человек в сутки. Об этом ТАСС рассказал в среду глава службы скорой медицинской помощи города Дмитрий Чурилов, сообщает РИА VladNews.
"По сравнению с относительно прохладными предыдущими днями увеличение количества обращений на этой неделе очень заметно. Количество инсультов выросло до 15-20 в сутки при обычной обращаемости пять-восемь человек, гипертонические кризы участились на 30%, а общее количество обращений в сутки с 350 до жары выросло до 500 сегодня", - рассказал Чурилов.
В частности, по его словам, жители города жалуются на солнечные и тепловые удары. Кроме того, с наступлением жары люди едут к морю, соответственно, увеличивается количество обращений из-за укусов медуз-крестовиков.
В среду во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов. Во второй половине недели Приморский гидрометцентр обещает снова ясную и теплую погоду. Понижение дневных температур на 3-5 градусов в краевом центре синоптики обещают только в пятницу.
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