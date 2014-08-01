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Сыну приморской журналистки срочно нужна помощь

01 Августа 2014, 17:32 | Приморье

Беда пришла в дом сотрудницы журнала «Дорогое удовольствие» - Ирины Божок. Ириному сыну Ленечке только исполнилось 6 лет. Ничего не предвещало беды, страшный диагноз подтвердился в конце мая этого года в течение 2 суток после обычного анализа крови. Резкое ухудшение состояния, реанимация, невыносимые боли, гормональное лечение, химиотерапия.  Лейкемия…

Лечение не дало результатов, краткосрочная ремиссия вновь сменилась ухудшением состояния. 27 июля Леня срочно транспортирован в сингапурскую клинику National University Hospital. Ему необходимо лечение, стоимость которого более 10 000 000 рублей.

В одиночку родителям Лени с этим не справиться.

Помогите им спасти сына!   

Будем благодарны за финансовую помощь в любом размере и за репост. 

Для пользователей приложений «Мобильный банк» с одноименного банка: 

СБЕРБАНК, карта № 4276 8500 8167 7103 (Ирина Николаевна Б., мама)

GAZPROMBANK, карта № 5264 8305 2110 9041 (Ирина Николаевна Б.)

РОСБАНК, карта № 4405 0515 2535 3674 (Виталий Александрович Г., папа)

СБЕРБАНК, карта 4279 5000 1055 2896 (Виталий Александрович Г.)

Реквизиты для других способов перевода (в том числе через системы «Интернет-банк», через банковские платежные терминалы и банкоматы, кассы банков, с помощью систем «КиберДеньги», WebMoney, Western Union и пр.):

Сбербанк России  8635/250 в г. Владивосток  - Счет клиента: 40817810950000131660, № карты: 4279500010552896, ИНН: 7707083993, БИК: 040813608, кор/счет: 30101810600000000608, Виталий Александрович Гуртовой

Филиал ОАО "Газпромбанк" в г. Владивосток - Счет клиента: 40817810100427007684, № карты: 5264830521109041, ИНН: 7744001497, КПП: 775001001, БИК: 040502886, кор\счет: 30101810400000000886, Ирина Николаевна Божок

ОАО АКБ "РОСБАНК"  - Счет клиента: 40817810145730002104, № карты: 4405051525353674, ИНН: 7730060164, БИК: 040507871, кор/счет: 30101810300000000871, Виталий Александрович Гуртовой

Когда в дом приходит беда, мир делится на «до» и «после» и все вокруг  перестает существовать. Есть только он, твой единственный ребенок, которому ты должен помочь любым способом и любой ценой, которому больно каждый день, который верит тебе и хочет жить.  

Когда каждый день у мамы на руках угасает ее малыш, надеясь и ожидая помощи, с этим невозможно смириться. С этим страшно остаться наедине. Еще страшнее осознавать, что в одиночку с этим не справиться.

Этого никогда не ожидаешь.

К этому никогда не бываешь готов.

Надеешься, что это никогда не коснется тебя и твоих близких...

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: помощь  лечение  онкология 






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