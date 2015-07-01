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Людмила Кирий: "Мы можем помочь каждому"
Кирий Людмила Григорьевна- заместитель директора департамента фонда по ОМС. Человек, помогающий и решающий вопросы медицинского обеспечения и безопасности граждан. «Каждый нуждается в помощи», - говорит Людмила Григорьевна. Приходя в медицинское учреждение, мы обязаны предъявить полис ОМС. Так какое значение он имеет в жизни человека? Как обезопасить себя в любое время года? Тем более, что лето в самом разгаре. Об этом Людмила Кирий поведала редакции «Золотой Рог».
-Для чего человеку необходим полис ОМС и какие функции он выполняет?
- В конституции РФ право на оказание медицинской помощи предоставляется всем гражданам, находящимся на территории России. Но при этом помощь должна быть не только оказана, но и оплачена. Определена базовая программа оказания медицинской помощи: скорая помощь, первичная, специализированная, высокотехнологичная помощь, совершаемая в разных условиях: в поликлинике, скорой помощи, стационаре. Для оказания помощи гражданину необходимо провести страхование, предполагающее финансирование каждого в системе ОМС. Все, кроме военнослужащих и приравненных к ним, могут быть застрахованы в системе персонифицировано. Не стоит забывать о том, что есть граждане работающие, которые платят страховой взнос, и неработающие, которым оплачивает взнос губернатор территории. В итоге, все эти средства складываются и приходят в наш фонд в виде субвенции, откуда мы и оплачиваем всю медицинскую помощь. Поэтому у каждого есть документ, подтверждающий право на эту помощь-полис ОМС.
- Какие действия предпринять при смене страховой компании?
-На территории Приморского края существует две страховые компании: «Спасские ворота» (Владивостокский филиал) и Восточно- Страховой Альянс. Каждая из них имеет экспертную службу, постоянную связь с застрахованным лицом, размещение и информативный блок. Компания является участником, субъектом же является гражданин. Он застрахован территориальным фондом, а не самой компанией. В связи с условиями расположения и информирования гражданин может изменить страховую компанию. Необходимо только написать заявление о смене. При этом не меняется полис ОМС. В территориальный фонд в электронном виде поступает информация о пришедших или ушедших из компании граждан. При финансировании это обязательно учитывается.
- Стоит ли гражданам менять полис старого образца на новый?
- Конечно же стоит! Это затрудняет работу медицинских учреждений. Однако на территории Приморского края осталось лишь 15% граждан, имеющих полис старого образца.
- Будет ли изменен внешний вид полиса в ближайшем будущем?
- На территории Приморского края планировалось ввести полис в виде пластиковой карты. Эта тема на сегодняшний день является актуальной. К сожалению, сейчас мы не можем воплотить эту задумку в жизнь, так как нет возможности организациям считывать с этой карты всю медицинскую документацию о гражданине.
- Какие действия предпринять при потере полиса?
- Если человек теряет полис, необходимо обратиться в свою страховую компанию с заявлением о дубле полиса. Каждый может забыть, в какой компании он зарегистрирован. Выход есть. На официальном сайте ГУ ТФОМС ПК (omspk.ru) это можно узнать. Номер полиса останется тем же, а вот бланк уже будет новый.
-Будет ли госпитализирован человек без полиса ОМС?
-Гражданина госпитализируют. Документ, удостоверяющий личность - это требование. При плановой госпитализации или оказания помощи человек обязан предъявить документы. Существует база застрахованных компанией. Это закрытый обмен медицинских организаций. Отказ в госпитализации без полиса является преступлением. Но даже этот факт не отменяет значение полиса. Он необходим в любой медицинской ситуации.
- Почему многие граждане имеют временный полис?
- Временный полис- это временное свидетельство на время оформления полиса ОМС. Он выдается сроком на 30 дней по запросу страховой компании. Через 30 дней он теряет свою актуальность, и на смену ему уже приходит полис ОМС.
-Будет ли полис ОМС Приморского края действовать в других регионах РФ?
- Полис действует в любом регионе РФ. Сначала ту помощь, которую оказали в другом регионе, оплачивает фонд территории, на котором произошла помощь. В дальнейшем эти средства возвращаются фондом территории, на которой живет гражданин.
-Перейдем к теме иностранных граждан в системе страхования. Имеют ли жители Украины льготы при получении полиса?
- В связи со сложившимися обстоятельствами на территории Украины, они все имеют льготы. В плане оказания медицинской помощи от них требуется документ, подтверждающий ременное проживание или статус беженца. В соответствии с этим оформляется страховка, действующая в период временного проживания. Если гражданин будет выплачивать взносы, он будет иметь статус работающего, если неработающий, то за него платит губернатор территории.
-Существует ли временное страхование для иностранных граждан?
- Наши чары на другие страны не распространяются. Временное страхование ни для кого не предусмотрено. Если он временно прибывает, то он должен на свои финансовые средства. Единственный документ, который пока не реализован, это содружество: Белоруссия, Кыргызстан, Казахстан, Россия. С этими странами существует межправительственные соглашения. Открытый вопрос- как страховать этих граждан. Он пока ещё остается нерешенным. В любом случае гражданин может застраховать себя добровольно. Тогда уже его страховая компания будет оплачивать оказанную медицинскую помощь.
Прежде чем отправляться в путешествие, необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Это ваш медицинский комплект. Позаботьтесь о своем здоровье и безопасности своих близких заранее.
Маргарита Рябикова. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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