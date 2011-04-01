Во Владивостоке будут открыты два сосудистых центра

В Приморье разработана программа «Модернизация здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы», которая 10 марта представлена в Минздравсоцразвития на согласование. В ее рамках основной упор сделан на совершенствование оказания медицинской помощи роженицам и новорожденным, организацию помощи при сердечно-сосудистых и пульмонологических заболеваниях, туберкулезе, травматизме, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях. Сердечно-сосудистые заболевания, как правило, приводящие к инсульту, вошли в первоочередные задачи краевого здравоохранения.

- Инсульт занимает второе место в структуре общей смертности населения. Ежегодная смертность от инсульта в нашей стране - одна из наиболее высоких в мире. Он является и лидирующей причиной инвалидности населения. По данным Национального регистра инсульта, 31% пациентов, перенесших это заболевание, нуждаются в посторонней помощи для ухода за собой, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь каждый пятый из выживших может вернуться к прежней работе. Инсульт накладывает особые обязательства на членов семьи больного, значительно снижая их трудовой потенциал, и ложится тяжелым социально-экономическим бременем на общество. Именно поэтому комплекс мероприятий по снижению заболеваемости, смертности и инвалидности от инсульта стал одной из наиболее важных составляющих национального проекта «Здоровье», - говорит зам. начальника управления здравоохранения администрации Владивостока Светлана ДЕНИСОВА.

Комплекс мер

В 2006 году Миниздравсоцразвития разработало целевую Программу «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга в Российской Федерации», а правительство приняло постановление о предоставлении регионам субсидий из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по оказанию медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

В 2010 году была принята соответствующая краевая программа о совершенствовании оказания высокотехнологичной помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и городская - сроком на три года, в соответствии с которой во Владивостоке будут созданы два сосудистых центра: на базе городских клинических больниц №1 и №4.

Средства, которые выделены на этот год по муниципальной программе, будут направлены на ремонт помещений, в которых разместятся будущие сосудистые центры. А в 2012 году, как предполагается, они будут оснащены необходимым медицинским оборудованием.

По федеральному стандарту

- В каждый такой сосудистый центр будут вложены десятки миллионов рублей, - продолжает главный врач Владивостокской городской клинической больницы №1 Сергей ЛЕБЕДЕВ. – В итоге больной получает возможность очень серьезной диагностики и быстрого и эффективного лечения в первые же часы развития острого нарушения мозгового кровообращения, что значительно повышает его шансы на выздоровление.

Программой предусмотрено оснащение сосудистых центров томографами. Что касается нашей больницы, то мы приобрели томограф стоимостью 43,5 млн рублей за счет средств ОМС. Он уже смонтирован, налажен и на днях начнет работать.

Современный подход к лечению инсульта – ранняя реабилитация. И начинать ее надо с первых дней заболевания, какой бы тяжести оно ни было, - дать возможность больному двигать руками, ногами, ставить его в вертикальное положение. Если этого не сделали вовремя, если больной пролежал в кровати дней двадцать, то нарушенные в результате мозгового инсульта функции уже не восстанавливаются. В этом и заключается основная проблема реабилитации постинсультных больных. В большинстве стран существуют специальные устройства - вертикализаторы, поддерживающие пациента под спину, есть компьютеризированные роботы. А у нас из-за низких зарплат не хватает даже медперсонала.

Целевая программа, направленная на снижение смертности от сосудистых заболеваний, хороша тем, что в ней предусмотрено финансирование выполнения федерального стандарта лечения инсульта. При этом стоимость лечения увеличена в несколько раз. Если раньше на весь период лечения больного инсультом выделялось от 3000 до 6000 рублей, включая лекарства, оборудование и оплату медперсонала, то сейчас – более 60 тыс. рублей. Это позволит лечебному учреждению иметь в штате столько санитарок, медсестер, обученных методам реабилитации, физиотерапевтов, неврологов, логопедов и иных специалистов, сколько необходимо. И каждому из них будет возможность установить более высокую зарплату.

Не пропустите «удар»!

При развитии инсульта самыми дорогими являются первые минуты и часы заболевания, именно в это время медицинская помощь может быть наиболее эффективной. Необходимо ввести препарат, растворяющий тромб не позднее 4,5 часов с появления первых симптомов заболевания. И здесь многое зависит от грамотности населения. Но, как свидетельствуют врачи, именно из-за нашей неграмотности и несвоевременного вызова «скорой» мы нередко теряем родных и коллег.

- Особое коварство инсульта в том, что он часто развивается почти незаметно, а потом наносит «удар из-за угла», - сообщила зав. неврологическим отделением городской клинической больницы №1, главный невролог г.Владивостока Елена ЛУТЧЕНКО. - И все же есть видимые симптомы недуга: внезапное онемение лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела; затруднения артикуляции или восприятия речи; внезапное нарушение координации движений, неровная походка, головокружение; резкая головная боль. Что надо делать? Вызывать «скорую». Чем раньше больной окажется в руках специалистов, тем больше шансов на успешное лечение.

Проще предупредить

Важнейшим направлением целевой Программы является система мер профилактики сосудистых заболеваний мозга. Проще и эффективнее предотвращать нарушение мозгового кровообращения, чем его лечить. Для этого, опять же в рамках нацпроекта, повсеместно создаются центры здоровья, где можно пройти обследование, выявить негативные факторы, способствующие развитию заболеваний, и получить консультацию врача. На сегодняшний день в Приморье действует 10 центров здоровья - 7 взрослых и 3 детских. Из них 2 взрослых и 1 детский – во Владивостоке.

- Самым действенным средством борьбы с инсультом является профилактика, - говорит зав. Владивостокским городским центром здоровья Татьяна ДЕШКЕТ. – Прежде всего нужно постоянно контролировать давление крови и при малейших признаках гипертонии немедленно обращаться к врачу. Но 50% больных не знают, что у них гипертония. Из 50% знающих о своем заболевании половина не принимает никаких лекарств, а из тех, кто принимает, опять же 50% принимают лекарства нерегулярно, беспорядочно. Но препараты, назначаемые врачом при гипертонии, нужно принимать постоянно, а не тогда, когда давление подскакивает.

Помимо давления нужно следить и за уровнем холестерина и показателями сахара в крови. Кроме того, надо ограничить потребление жиров (особенно животных), отказаться от курения, чрезмерного увлечения алкоголем и больше двигаться. Выполняя эти простые рекомендации, можно избежать не только инсульта, но также склероза, инфаркта и многих других болезней.

Досье «ЗР»

С латыни «инсульт» (острое нарушение мозгового кровообращения) переводится как «удар». В России около 500 тыс. человек в год, приблизительно население среднего областного центра, поражается инсультами. 30-35% больных умирают в течение первого месяца. У выживших достаточно высокая - до 70% - инвалидность, большинство из них страдают стойким расстройством речи и движений. В 2010 году только в городскую клиническую больницу №1 г. Владивостока с диагнозом инсульт поступило 1058 больных.