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Более 1600 приморцев уже побывали на приеме у врачей "Заботы" с начала года

01 Марта 2017, 18:18 | Приморье

800 ребят из Надеждинского района и более 870 взрослых жителей Красноармейского района смогли побывать на приеме у врачей медицинского автопоезда «Забота». Как сообщили в департаменте здравоохранения, на днях завершился прием в Красноармейском районе и автопоезд отправился в Дальнереченский район.

«Автопоезд со специалистами для взрослого населения будет работать в селах Дальнереченского района с 24 февраля по 6 марта. После чего переедет непосредственно в городской округ. В самом Дальнереченске и селах, относящихся к нему, врачи будут вести прием с 9 по 18 марта», - сообщил глава департамента Андрей Кузьмин. Он добавил, что с 25 февраля в Хасанском районе будет работать педиатрический состав автопоезда «Забота». «Детские специалисты будут работать в районе с 25 февраля по 7 марта, после чего возьмут курс на Артемовский городской округ», - сообщил директор департамента.

Отметим, что в этом году по Приморью курсируют два состава автопоезда «Забота» - детский и взрослый. С начала года автопоезд побывал уже в трех районах Приморья - Пожарском, Надеждинском и Красноармейском.

График работы составов автопоезда «Забота» (детского и взрослого) расписан до конца 2017 года. Узнать о том, где будут вести прием врачи, жители всегда могут из объявлений, которые заблаговременно вывешивают районные специалисты, а также в ФАПах и районных поликлиниках, там информация о работе автопоезда «Забота» есть всегда.

Как подчеркнул вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, цель проекта - сделать качественную медпомощь доступнее для жителей отдаленных сел Приморья.

«Сегодня в крае развиваются разные формы доступности медицинских услуг. Для первичной помощи в сельских районах открываются новые фельдшерско-акушерские пункты. Однако в Приморье, как и в других регионах России, есть кадровый дефицит, особенно врачей узкой специализации в глубинке. И работа автопоездов «Забота» помогает решать эту проблему прямо сейчас», - отметил заместитель главы региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: профилактика  забота 



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