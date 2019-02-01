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Пневмония охватила весь Приморский край
Пневмония остается одним из распространенных заболеваний органов дыхания
О ситуации по заболеваемости в Приморье внебольничной пневмонией газете «Золотой Рог» рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории профессор кафедры инфекционных болезней ТГМУ Александр ПОПОВ.
Пневмония остается одним из распространенных заболеваний органов дыхания. Заболеваемость пневмонией регистрируется круглогодично. Рост отмечается традиционно в осенне-зимний период, особенно в период эпидемического распространения гриппа.
Заболеваемость внебольничными пневмониями регистрируется на всех территориях Приморского края. Наибольшее количество заболевших отмечается в городах: Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Дальнегорск. В настоящий период времени внебольничные пневмонии регистрируются преимущественно бактериальной этиологии. Среди возбудителей преобладают S.pneumoniae, S.aureus, Mycoplasma pneumoniae.
Фото - лаборатория Инвитро.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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