Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Из-за эпидемий полностью приостановлена деятельность трех учреждений в Приморье
Во Владивостоке заболевания ОРВИ и гриппом превысили эпидемический порог
В Приморском крае продолжается эпидемический сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об ОРВИ и гриппе в Приморском крае газете «Золотой Рог» рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории профессор кафедры инфекционных болезней ТГМУ Александр ПОПОВ.
ОРВИ и грипп превысили эпидемический порог
Данные заболевания характерны для текущего зимнего периода времени. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения находится на уровне эпидемического порога, превышения не зарегистрировано. Превышение эпидемического порога отмечается среди отдельных возрастных контингентах: среди детей 3-6 лет на 10,6 %, 7-14 лет на 9,5 %, 15 лет и старше на 6,1 %.
Заболеваемость регистрируется на всех территориях Приморского края. Превышение эпидемических порогов среди совокупного населения отмечается на 11 административных территориях края, в том числе в городах: Владивосток, Находка, Партизанск, Артем. А также в районах: Михайловском, Октябрьском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном, Хорольском, Ханкайском, Анучинском.
Отмечается увеличение долевого участия циркуляции вирусов гриппа типа А, в частности, A(H1N1)2009 – «свиной грипп».
Среди детей в возрасте 0-2 года превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 6 территориях края – г. Лесозаводск, город Дальнегорск, в Анучинском, Октябрьском, Ольгинском и Хорольском районах. В возрастной группе 3-6 лет - в 9-ти территориях ( г. Лесозаводск, г. Находка, г. Партизанск, районах – Лазовском, Михайловском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Ханкайском). В категории детей возраста от 7 до14 лет - в 11-ти территориях: Находке, Дальнегорске, Партизанске, районах - Михайловском, Анучинском, Надеждинском, Октябрьском,Ольгинском, Пожарском, Ханкайском, Чугуевском).
Внеплановые каникулы
На территории Приморского края проводится мониторинг посещаемости детьми детских образовательных учреждений. В случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в группе, классе принимается решение о приостановлении учебного процесса в детских образовательных организациях.
За прошлую отчетную неделю полностью приостановлена деятельность 3 учреждений : МБДОУ № 49 в Находке; МБДОУ «Теремок» Лазовского района, МБОУ «Беневская СОШ № 7» Лазовского района. Частично приостановлен учебный процесс в 38 классах в 19 школах и 59 группах в 42 дошкольных учреждениях на территориях города Артема, Владивостока, Находки, Партизанска, Дальнегорска, Арсеньева, Лесозаводска, а также в Шкотовском, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском районах.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Пневмония охватила весь Приморский край
- Из-за эпидемий полностью приостановлена деятельность трех учреждений в Приморье
- Врачи Приморья: Заболеваемость ОРВИ выросла
- В Приморье выявлены случаи заболевания "свиным гриппом"
- Россия перейдет на новую вакцину от гриппа
- В Приморье направят 8,13 миллиарда рублей на развитие медицины
- В Приморье 24 новых автомобиля пополнят службу "скорой помощи"
- "Приморскому краю очень повезло"
- Новое диагностическое оборудование поступило в больницу Дальнегорска
- Онлайн-доктора идут к приморцам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке огромное недостроенное здание признано крайне опасным
- Бывшим дальневосточным губернаторам нашли "теплые местечки"
- Строительство нового торгового центра во Владивостоке создает неудобства
- В Приморье карьера "красного губернатора" закончилась, суды продолжаются
- Миллионер из Владивостока рассказал правду о конкурсе "Лидеры России"
- Ненастоящий полковник
- Маршрут федеральной автодороги "Вилюй" будет изменен
- В Хабаровске открыт Азиатско-Тихоокеанский инвестиционный клуб
- В Хабаровском крае предприниматели выбирают патентную систему налогообложения
- Рейтинг доверия Владимиру Путину обновил исторический минимум