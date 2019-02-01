Из-за эпидемий полностью приостановлена деятельность нескольких учреждений в Приморье

Во Владивостоке заболевания ОРВИ и гриппом превысили эпидемический порог

В Приморском крае продолжается эпидемический сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об ОРВИ и гриппе в Приморском крае газете «Золотой Рог» рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории профессор кафедры инфекционных болезней ТГМУ Александр ПОПОВ.

ОРВИ и грипп превысили эпидемический порог

Данные заболевания характерны для текущего зимнего периода времени. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения находится на уровне эпидемического порога, превышения не зарегистрировано. Превышение эпидемического порога отмечается среди отдельных возрастных контингентах: среди детей 3-6 лет на 10,6 %, 7-14 лет на 9,5 %, 15 лет и старше на 6,1 %.

Заболеваемость регистрируется на всех территориях Приморского края. Превышение эпидемических порогов среди совокупного населения отмечается на 11 административных территориях края, в том числе в городах: Владивосток, Находка, Партизанск, Артем. А также в районах: Михайловском, Октябрьском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном, Хорольском, Ханкайском, Анучинском.

Отмечается увеличение долевого участия циркуляции вирусов гриппа типа А, в частности, A(H1N1)2009 – «свиной грипп».

Среди детей в возрасте 0-2 года превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 6 территориях края – г. Лесозаводск, город Дальнегорск, в Анучинском, Октябрьском, Ольгинском и Хорольском районах. В возрастной группе 3-6 лет - в 9-ти территориях ( г. Лесозаводск, г. Находка, г. Партизанск, районах – Лазовском, Михайловском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Ханкайском). В категории детей возраста от 7 до14 лет - в 11-ти территориях: Находке, Дальнегорске, Партизанске, районах - Михайловском, Анучинском, Надеждинском, Октябрьском,Ольгинском, Пожарском, Ханкайском, Чугуевском).

Внеплановые каникулы

На территории Приморского края проводится мониторинг посещаемости детьми детских образовательных учреждений. В случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в группе, классе принимается решение о приостановлении учебного процесса в детских образовательных организациях.

За прошлую отчетную неделю полностью приостановлена деятельность 3 учреждений : МБДОУ № 49 в Находке; МБДОУ «Теремок» Лазовского района, МБОУ «Беневская СОШ № 7» Лазовского района. Частично приостановлен учебный процесс в 38 классах в 19 школах и 59 группах в 42 дошкольных учреждениях на территориях города Артема, Владивостока, Находки, Партизанска, Дальнегорска, Арсеньева, Лесозаводска, а также в Шкотовском, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском районах.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.