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В Приморье начал работать сервис электронной записи к врачу

01 Февраля 2018, 16:40 | Приморье

Сервис электронной записи к врачу на сайте www.er25.ru/ начал работать в Приморье. Проект реализован в рамках программы информатизации здравоохранения края и полностью интегрирован с сайтом Госуслуг.

Как сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре (МИАЦ), в проект включены все поликлиники Приморского края, где оборудованы современные автоматизированные рабочие места для врачей. Также здесь установлены 110 инфоматов – терминалов со специальным набором функций для записи к специалистам. Информационное оборудование призвано модернизировать работу регистратуры и упростит запись пациентам на приём.

«Сейчас в проекте участвуют все поликлиники края, кроме тех, которые оказывают специализированную медпомощь. Но в ближайшее время, они также будут интегрированы в систему», – сообщила директор МИАЦ Мария Волкова.

Она также отметила, что в настоящее время разработано мобильное приложение для системы Android, готовится приложение, которое будет работать на базе iOS.  

Вице-губернатор Павел Серебряков подчеркнул, что реализация данного проекта – очередной этап в информатизации здравоохранения края.

«Проект призван с помощью современных технологий и специально созданного программного продукта упорядочить отношения между врачом и пациентом, исключить из этого этапа лишние звенья», – отметил заместитель главы региона.

Он добавил, что программа информатизации здравоохранения разделена на несколько этапов. В 2017 году в отрасль заведена электронная система мониторинга беременных, в ряде учреждений в опытную эксплуатацию внедрена лабораторная информационная система (ЛИС).

Напомним, поручение об информатизации здравоохранения озвучил в ежегодном послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин.

В Приморье, по поручению врио Губернатора Андрея Тарасенко ведется активная работа по внедрению информационных технологий в социально важные сферы.

«Считаю, что у нас в крае есть хорошая база – разрабатываются удобные электронные сервисы для жителей. Например, получение госуслуг в электронном виде, мобильные дневники для школьников и родителей, развивается телемедицина. Мы подключаем к интернету все социальные учреждения и школы», – подчеркнул глава Приморья, добавив, что сегодня необходимо идти в ногу со временем и работать на перспективу.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: медицина  госуслуги 



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