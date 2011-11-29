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Губернатор Хабаровского края вылечит «Фармацию»
Губернатором Хабаровского края принято решение о смене руководства КГУП «Фармация», владеющего в регионе сетью аптек.
Поводом к этому стали выявленные нарушения финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Как сообщает пресс-центр правительства края, главным контрольным управлением губернатора в прошлом году проводилась проверка КГУП «Фармация» которая в частности выявила, что политика ценообразования в фармацевтической организации заключалась в использовании максимально допустимых торговых надбавок, при этом не учитывался уровень розничных цен, сложившийся на фармацевтическом рынке края. Кроме того, были обнаружены нарушения в организации льготного лекарственного обеспечения. Директору предприятия был объявлен выговор.
В этом году ситуацию с обеспечением льготников губернатор проверил лично, посетив аптеки «Фармации», но изменений к лучшему не нашел. Жители по-прежнему высказывают недовольство завышенными в этой аптечной сети ценами, а также тем, что не могут получить препарат по льготному рецепту, в то время как лекарство имеется в свободной продаже. «Нам аптечные сети с завышенными ценами не нужны!», – резюмировал проверку Вячеслав ШПОРТ. Глава края потребовал кардинального изменения ситуации в самое ближайшее время и поручил министру здравоохранения края представить варианты решения вопроса. Директору «Фармации» вынесен повторный выговор, принято решение о смене руководства государственной аптечной сети.
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