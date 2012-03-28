В Хабаровском крае создан ожоговый центр

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 23 марта, ZRPRESS. На базе краевой клинической больницы № 2 в Хабаровске начал работу крупнейший на территории от Владивостока до Новосибирска ожоговый центр.

В учреждении смогут одновременно проходить лечение до 40 пациентов со всего Дальнего Востока, сообщает пресс-центр правительства Хабаровского края во вторник.

В рамках программы модернизации здравоохранения края на 2011-2012 гг. для центра были приобретены лечебно-ожоговые, противопролежневые кровати. Общая сумма затрат на их покупку составила почти 12 млн рублей. Оборудование установлено в реанимационном и ожоговом отделениях второй краевой больницы.

"При производстве этих кроватей использовались космические технологии. Пациента мы успеваем спасти от сепсиса. При тяжелых ожогах смертность снизилась с 50 до 16%", - приводятся в сообщении слова главврача краевой больницы Кирилла Пошатаева.

«У пациента, лежащего на такой кровати, ткани не сдавливаются под тяжестью тела. Это позволяет исключить пролежни и ускорить процесс заживления» – рассказывает заведующий ожоговым отделением ККБ №2 Александр Тупикин.

Процесс выздоровления на современных комплексах идет быстрее. Лечение одного ожогового больного с обширными поражениями обходится в сумму от 700 тыс. до 1,5 млн руб. Так, месяц работы аппарата «искусственная почка» стоит около 200 тысяч. С использованием передовых технологий подобных процедур пациенту теперь необходимо делать меньше.

Реализация программы «Модернизация здравоохранения Хабаровского края на 2011-2012 годы» будет продолжена: в настоящее время ведется капитальный ремонт поликлиники № 1 в Хабаровске, в краевой клинической больнице №1 готовится помещение для компьютерного томографа, производится капитальный ремонт психотерапевтического центра и отделений краевой психиатрической больницы. Всего на капитальный ремонт и оснащение учреждений здравоохранения будет потрачено в 2012 году около 600 миллионов рублей.

«Золотой Рог».