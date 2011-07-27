В Хабаровске будет построен Центр позитронно-эмиссионной томографии

26 июля в краевом онкологическом центре состоялась церемония, посвященная началу строительства ПЭТ – центра.

По словам министра здравоохранения края Александра Витько, ПЭТ-центр предназначен для оказания амбулаторной медицинской помощи пациентам краевого клинического центра онкологии. В нем с помощью современных технологий станет возможным выявление раковых заболеваний на самых ранних стадиях, лечение без хирургического вмешательства.

Как отметил Вячеслав Шпорт: «Строительство объекта такого уровня ещё раз подтверждает, что Хабаровский край уверенно идёт по пути внедрения медицины высоких технологий. Участие края в общенациональной программе по совершенствованию организации онкологической помощи определило создание первого в Дальневосточном федеральном округе ПЭТ-центра с самой точной диагностикой».

Губернатор рассказал, что он познакомился с работой аналогичного центра во время посещения японской префектуры Тоттори в прошлом году. С японскими специалистами обсуждался вопрос стажировки российских медиков на базе японской клиники.

Реализация проекта рассчитана на один год. Строительство ведется в рамках соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Хабаровского края. На эти цели будет направлено 767 млн рублей, в том числе 400,7 млн из федерального бюджета.

Будет закуплено современное оборудование. Краевой ПЭТ-центр станет уникальным медицинским сооружением, где в год смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь до 9 тысяч пациентов, сообщает пресс-центр Правительства Хабаровского края.