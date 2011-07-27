Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Хабаровске будет построен Центр позитронно-эмиссионной томографии
26 июля в краевом онкологическом центре состоялась церемония, посвященная началу строительства ПЭТ – центра.
По словам министра здравоохранения края Александра Витько, ПЭТ-центр предназначен для оказания амбулаторной медицинской помощи пациентам краевого клинического центра онкологии. В нем с помощью современных технологий станет возможным выявление раковых заболеваний на самых ранних стадиях, лечение без хирургического вмешательства.
Как отметил Вячеслав Шпорт: «Строительство объекта такого уровня ещё раз подтверждает, что Хабаровский край уверенно идёт по пути внедрения медицины высоких технологий. Участие края в общенациональной программе по совершенствованию организации онкологической помощи определило создание первого в Дальневосточном федеральном округе ПЭТ-центра с самой точной диагностикой».
Губернатор рассказал, что он познакомился с работой аналогичного центра во время посещения японской префектуры Тоттори в прошлом году. С японскими специалистами обсуждался вопрос стажировки российских медиков на базе японской клиники.
Реализация проекта рассчитана на один год. Строительство ведется в рамках соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Хабаровского края. На эти цели будет направлено 767 млн рублей, в том числе 400,7 млн из федерального бюджета.
Будет закуплено современное оборудование. Краевой ПЭТ-центр станет уникальным медицинским сооружением, где в год смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь до 9 тысяч пациентов, сообщает пресс-центр Правительства Хабаровского края.
Новости тематики
- Хабаровчан ожидает обязательная дезинфекция
- Строительство онкоцентра в Хабаровске оценили в 6 млрд рублей
- Абонементами в фитнес-клубы работников Хабаровского НПЗ обеспечат бесплатно
- В Хабаровском крае создан ожоговый центр
- На Дальнем Востоке открылся крупнейший ожоговый центр от Владивостока до Новосибирска
- Губернатор Хабаровского края вылечит «Фармацию»
- Губернатор Хабаровского края вылечит «Фармацию»
- В Хабаровске будет построен Центр позитронно-эмиссионной томографии
- Медицинский HI–tech становится доступнее
- В Хабаровске на 34% превышен эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом
Новости раздела
- Хабаровск получит российско-японский медицинский центр
- Хабаровчан ожидает обязательная дезинфекция
- Строительство онкоцентра в Хабаровске оценили в 6 млрд рублей
- Абонементами в фитнес-клубы работников Хабаровского НПЗ обеспечат бесплатно
- В Хабаровском крае формируют сетевое здравоохранение
- В Хабаровском крае создан ожоговый центр
- На Дальнем Востоке открылся крупнейший ожоговый центр от Владивостока до Новосибирска
- Губернатор Хабаровского края вылечит «Фармацию»
- Губернатор Хабаровского края вылечит «Фармацию»
- В Хабаровске будет построен Центр позитронно-эмиссионной томографии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда