www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

В Хабаровске будет построен Центр позитронно-эмиссионной томографии

27 Июля 2011, 18:18 | Хабаровск

26 июля в краевом онкологическом центре состоялась церемония, посвященная началу строительства ПЭТ – центра.

По словам министра здравоохранения края Александра Витько, ПЭТ-центр предназначен для оказания амбулаторной медицинской помощи пациентам краевого клинического центра онкологии. В нем с помощью современных технологий станет возможным выявление раковых заболеваний на самых ранних стадиях, лечение без хирургического вмешательства.

Как отметил Вячеслав Шпорт: «Строительство объекта такого уровня ещё раз подтверждает, что Хабаровский край уверенно идёт по пути внедрения медицины высоких технологий. Участие края в общенациональной программе по совершенствованию организации онкологической помощи определило создание первого в Дальневосточном федеральном округе ПЭТ-центра с самой точной диагностикой».

Губернатор рассказал, что он познакомился с работой аналогичного центра во время посещения японской префектуры Тоттори в прошлом году. С японскими специалистами обсуждался вопрос стажировки российских медиков на базе японской клиники.

Реализация проекта рассчитана на один год. Строительство ведется в рамках соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Хабаровского края. На эти цели будет направлено 767 млн рублей, в том числе 400,7 млн из федерального бюджета.

Будет закуплено современное оборудование. Краевой ПЭТ-центр станет уникальным медицинским сооружением, где в год смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь до 9 тысяч пациентов, сообщает пресс-центр Правительства Хабаровского края.

Автор: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru