В Хабаровске на 34% превышен эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом

С 7 по 12 февраля зарегистрировано 6879 заболевших – это и взрослые, и дети. Вместе с тем, медики отмечают, что число обратившихся в лечебно-профилактические учреждения города сократилось.

Специалисты управления здравоохранения администрации Хабаровска говорят: в группе риска сегодня дети до двух лет. В этой группе наблюдается прирост заболеваемости. А в общеобразовательных учреждениях краевого центра ситуация постепенно стабилизируется. Напомним, санитарно-эпидемиологический режим был введен с 1 февраля. Из закрытых на карантин 24 классов 12 школ города в большинстве занятия возобновляются. Сейчас в поле зрения мэрии учреждения торговли, общественного питания, транспорта и связи. Только за неделю проверено 165 объектов – составлено 64 протокола. Особые нарекания у контролеров вызвало несоблюдение масочного режима. Юридическим лицам грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей. Специалисты намерены продолжать проверки до конца февраля, сообщила пресс-служба мэрии.