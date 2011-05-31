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31 мая - Всемирный день без табака
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day). Перед мировым сообществом была поставлена задача — добиться того, чтобы в XXI веке проблема табакокурения исчезла. XXI век наступил, но проблема не исчезла. Борьба с никотином продолжается.
По данным Всемирной организации здравоохранения в России от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают около 300 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков, или от СПИД.
Бросить курить нелегко. Известно, что никотин вызывает сильную зависимость, и все мы знаем людей, которые попытались бросить, но всего лишь через несколько месяцев снова начали курить.
Недавний опрос в одной из крупных развивающихся стран показал, что две трети курильщиков ошибочно полагают, что курение оказывает небольшой вред или вообще не оказывает его: немногие из них хотят бросить курить и еще меньше успешно бросили курить.
Сегодня мы знаем о существовании эффективных методов лечения, а также о средствах, заменяющих никотин. Они должны стать более широко доступны, их стоимость должна снижаться, чтобы курильщики во всех странах могли себе позволить приобрести их.
Хорошей новостью является то, что можно обрести существенные преимущества для здоровья, бросив курить в любом возрасте. Те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность жизни равную продолжительности жизни никогда не куривших людей.
Напомним, что ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается Международный день отказа от курения, сообщает calend.ru.
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