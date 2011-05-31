Прекращено строительство Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования

Этот медицинский «конструктор» разделил судьбу семи из четырнадцати своих собратьев, которые было запланировано возвести в разных регионах страны в рамках нацпроекта «Здоровье». Как скажется данная ситуация на развитии отечественного здравоохранения, покажет время. Но уже сейчас чиновники от медицины ясно продемонстрировали свою неспособность воплощать в жизнь долгосрочные и приоритетные для государства проекты.

Квалифицированный персонал экстра-класса, новейшее немецкое оборудование, уход за пациентами на самом высоком уровне - такими были ожидания населения и врачей регионов от реализации грандиозных планов по строительству федеральных центров высоких медицинских технологий, в которых предполагалось проведение уникальных операций по таким важнейшим направлениям, как сердечно-сосудистая хирургия, травматология, ортопедия, эндопротезирование и нейрохирургия.

Подготовка площадки, подвод коммуникаций, строительство нулевого цикла, обучение и обеспечение жильем медперсонала возлагались на регионы. Центр же взял на себя поставку и монтаж модулей будущих высокотехнологичных медучреждений, оснащенных всем необходимым оборудованием.

Несбывшиеся надежды

Работы по возведению федеральных центров начались в 2006 году и должны были быть завершены не позднее 2010 года. Первые восемь клиник, включая центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске, планировалось сдать к 2008 году. Но собрать медицинский «конструктор» оказалось не так просто.

Неспособность уложиться в установленные сроки потребовала для завершения строительства дополнительных средств, так как из-за мирового финансового кризиса подрядчики значительно повысили расценки на свои услуги, что сделало проект строительства высокотехнологичных медучреждений нецелесообразным.

Строительству медицинского центра в Хабаровске мешали бюрократические проволочки, несвоевременное финансирование и неудовлетворительный ход строительных и монтажно-наладочных работ. А ортопедический центр в Краснодаре – опять же, из-за чрезмерно затянутых сроков строительства – съел грибок. И сегодня стоит вопрос о его сносе.

Что касается федерального центра во Владивостоке, то он с самого начала не удался. Первоначально его собирались строить на ул. Русской - по соседству с комплексом больничных зданий. Но месяц спустя будущий медицинский центр неожиданно «съехал» в малоосвоенный район бухты Патрокл. А в удачно расположенном экологически чистом и обустроенном месте, где имеются необходимые инженерные коммуникации, асфальтированная дорога и даже троллейбус ходит, бывший лидер фракции единороссов в приморском парламенте, а ныне фигурант по громкому уголовному делу Юрий СТЕПАНЧЕНКО возвел свой «Лесной» квартал.

Из-за неподготовленности проекта к работам по возведению фундамента и прокладке коммуникаций приступили лишь в октябре 2008 года. Но осенью 2009 года строящийся объект подвергся проверке Контрольно-счетной палаты Законодательного собрания Приморского края, в ходе которой были выявлены финансовые нарушения: переплаты аванса генподрядчику, отсутствие обоснования расходов и прочее.

Скандал замяли, генподрядчика заменили, и на объекте вновь закипела работа. Согласно утвержденному графику, в мае должен был начаться монтаж наземной части здания из готовых модулей, которые к этому сроку должны были быть доставлены во Владивосток.

С весны на объекте царит мертвая тишина, а ответственный за ход строительства департамент градостроительства администрации края хранит упорное молчание, несмотря на наши запросы. Ответ удалось получить от вице-губернатора Любови ДРОЗДОВОЙ.

По ее словам, краевые власти решили отказаться от строительства высокотехнологичной больницы из «кубиков» из-за опасений, что ее может поразить плесень, как это случилось на объектах в Краснодаре и Красноярске. А фундамент, на который из краевого бюджета было выделено 800 млн рублей, будет использован под строительство перинатального центра.

«Наши специалисты уже подготовили медико-техническое задание и приступили к проектированию. Перинатальный центр будет строиться на условиях софинансирования. Правительство планирует выделить 1,3 млрд рублей. Наш взнос – нулевой цикл здания, который мы уже практически завершили, - сообщила Любовь Дроздова.

А нужны ли нам медицинские центры?

Деньги, растрачиваемые на строительство федеральных медицинских центров, можно было бы потратить намного эффективнее, считает бывший директор Дальневосточного окружного медицинского центра Анатолий ГОРШЕЕВ.

В них закачиваются огромные деньги при крайне низкой отдаче. Другие дублируют уже существующие: например, в Хабаровске теперь есть и отделение сердечно-сосудистой хирургии, и аналогичный федеральный центр.

По его мнению, в первую очередь у нас не хватает денег для оплаты оказания самой высокотехнологичной помощи. А лечебных учреждений, способных оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, в любом дальневосточном регионе более чем достаточно. Просто надо дооснастить их современным оборудованием и организовать работу медперсонала – в две, в три смены…

Если что и следует сегодня строить, так это амбулатории - поликлиники, детские и женские консультации. Чтобы народ мог вовремя попасть на прием к врачу, вовремя сдать анализы, во время пройти диагностику. Одним словом, получить необходимую помощь на начальной стадии заболевания. Тогда и высокие технологии не понадобятся.

Сокращение числа поликлиник, их филиалов и консультаций привело к тому, что во Владивостоке на одного специалиста ложится двойная нагрузка, а, к примеру, на УЗИ (если по полису ОМС) приходится записываться за месяц вперед! Не меньше в муниципальных поликлиниках очередь и на то, чтобы просто сдать кровь…