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Доктор Рошаль выступил - остальные промолчали
Президент Национальной медицинской палаты, директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии профессор ЛЕОНИД РОШАЛЬ выступил с докладом на IV «Петербургском медицинском форуме».
Никто из врачей не сказал, что ситуация в здравоохранении их устраивает, но и выступление Рошаля никто не поддержал, пишет ИА REGNUM.
В частности, Леонид Рошаль считает, что здравоохранением не может заведовать «каждая домохозяйка», для этого нужен профессиональный медик, а медицинское сообщество не должно бояться писать президенту открытые, честные письма. Конструктивный подход к реформе доктор видит в настоящей концепции, которой пока в государстве нет, и в создании сильной общенациональной Медицинской палаты, подъеме общего уровня терапевтов и педиатров.
«Заместитель председателя Правительства РФ АЛЕКСАНДР ЖУКОВ обманул Путина, что у нас есть концепция», - сказал «доктор Правда» (так называют его сторонники).
«Настоящей концепция станет только тогда, когда общество разберется, куда идет, и в соответствии с этим будет принимать законы. А у нас счетная, общественная палаты, антимонопольная служба свои замечания и предложения пишут, и ничего», - заявил он. Между тем концепция развития здравоохранения уже буквально «на взлете», и, как обещают федеральные власти, к 1 сентября должны быть окончательно утверждены ее главные направления.
На этом очередном «Петербургском медицинском форуме» руководители частных и государственных клиник, медицинское сообщество обсуждают проблемы отечественной медицины, качество услуг, эффективность работы медицинских учреждений, внедрение в клиниках медицинских стандартов. Звучит критика, но никто не выступает столь же решительно, как Рошаль. Оппонировал Леониду Рошалю главный врач ЦМСЧ № 122 Яков НАКАТИС. «Со многими пунктами выступления Леонида Рошаля я не согласен. Он сильный специалист и нулевой организатор, - заявил он. - Например, не поддерживаю то, что здравоохранением должен руководить медик. Врачу нельзя руководить ни медицинским министерством, ни больницей. Главное дело такого руководителя - правильно распределять деньги». По словам Накатиса, денег в здравоохранении достаточно, но нет экономиста, который бы грамотно рассчитал реальные потребности. Правда, мнение это Накатис высказал тогда, когда Рошаль уже покинул зал заседаний.
Открыто поддержал Рошаля только молодой врач-кардиолог Иван ХРЕНОВ, который отличился своим обращением к премьер-министру Владимиру Путину во время прямой линии. Хренов сказал, что после обращения к Путину отношения с медицинским начальством у него обострились. Но, тем не менее, особого давления в своей клинике он не испытывает. «Пока думаю, что еще предпринять для того, чтобы ситуация в здравоохранении менялась в лучшую сторону, - заявил он в кулуарах форума журналистам. - На оппозицию не надеюсь, бесполезно, а в «Единую Россию» пока не вступил». «Каждый должен уметь топать ногами, почему мы такие аморфные?» - громко спросил во время своего доклада на форуме Леонид Рошаль присутствующих. Никто из коллег ему на это громко не ответил.
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