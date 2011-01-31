Антипростудная аптечка

В зимний период, когда народ вокруг активно чихает и кашляет и кто-либо из членов семьи в любой момент может принести простуду в дом, особенно важно иметь правильно укомплектованную аптечку. Тем самым вы обезопасите себя от беготни по аптекам в поисках банального, но такого нужного препарата.

Вспомните, кстати, как в прошлом году в период эпидемии цены на лекарства резко подскочили вверх. Но это еще полбеды. Защитных масок и многих лекарств, ту же оксолиновую мазь, просто невозможно было купить. Так что на этот раз будьте предусмотрительнее и сделайте «медстраховку» в виде домашней антипростудной аптечки для всей семьи. Как ее сформировать, нам рассказала врач-терапевт высшей категории, зам. главного врача поликлиники № 1 Наталья ЗОЛОТАРЕВА.

Чтобы грипп обошел стороной, приобретите иммуномодулирующие препараты - они увеличивают выработку организмом противовирусного белка интерферона, согласовав курс профилактики с врачом.

Чтобы поставить броню против вируса, запаситесь защитными одноразовыми масками (желательно 10 шт.), чтобы не столкнуться с их дефицитом. И конечно же не забудьте о заветной оксолиновой мази, используемой для профилактической обработки слизистой оболочки носа в период эпидемии.

Главный компонент антипростудной аптечки - градусник, желательно электронный, чтобы им мог воспользоваться и ребенок, который пришел со школы и почувствовал любое недомогание. Кроме того, электронные градусники гораздо удобнее и безопаснее ртутных.

Логично, что в соответствии с показаниями градусника в аптечке должны быть жаропонижающие для всех членов семьи, согласно возрасту (для малышей - сироп, свечи). Но пользоваться ими нужно только тогда, когда температура зашкаливает за 38 градусов или вы ее плохо переносите (склонность к судорогам, головная боль и т. д.).

Чаще всего простуда начинается с першения в горле, которое постепенно переходит в боль. Запаситесь спреем на растительной основе или антисептиком для ребенка. Для себя - пастилками для рассасывания с антисептиком или антибиотиком. Кроме этого купите растворы для полоскания. Это могут быть травяные сборы или аптечная морская соль.

От кашля под рукой должны быть сиропы для детей (от сухого и влажного кашля) и таблетки для взрослых. От насморка вам сослужат добрую службу травяные или солевые капли. Ваше больное место - уши и любая простуда дает осложнения в виде отита? Приобретите ушные капли и заранее поместите их в аптечку.

Антипростудную аптечку также следует укомплектовать горчичниками, согревающими эфирными маслами (эвкалиптовое, пихтовое) или мазью, которой можно растирать грудную клетку и спину при болезни. Желательно иметь в домашней аптечке масло чайного дерева. Это замечательное средство подходит для полосканий горла и ингаляций. При необходимости можно «прижечь» им герпес.

Витамины в драже поддержат сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Травяные чаи отлично очистят организм, в том числе от вредоносных микробов. Выбор широкий: и витаминные, и противопростудные, и общеукрепляющие. Основа - традиционные народные сборы: малина, липа, калина, одуванчик, крапива, мята, смородина, рябина, шиповник, солодка и другие.

Этого достаточно, чтобы вылечить простуду или «неосложненный» грипп. При более тяжелых состояниях назначения, включая антибиотики, должен делать исключительно врач. И помните, что лучше не допустить вредоносный вирус в организм, чем потом его «изгонять».