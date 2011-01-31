Под давлением

Мало какая болезнь сравнится по коварству с гипертонией. Многие годы, не афишируя себя, она повреждает сердце и сосуды и, если ее не лечить, заявляет о себе инсультом, инфарктом, почечной недостаточностью и слепотой. Но в 30% случаев этих неприятностей можно избежать, если следить за своим давлением.

- Артериальная гипертония, особенно при умеренном повышении давления, зачастую не имеет явных симптомов, и многие даже не подозревают, что страдают этим серьезным заболеванием. А гипертония тем временем делает свое черное дело. И первым ее клиническим проявлением может быть инсульт или инфаркт миокарда, которые уносят больше человеческих жизней, чем все стихийные бедствия и автокатастрофы вместе взятые, - говорит проректор по научной работе и зав. кафедрой терапии факультета повышения квалификации врачей ВГМУ, доктор медицинских наук, профессор Вера НЕВЗОРОВА, которую приморские кардиологи называют самым сведущим специалистом по гипертонии в нашем крае.

УЛОЖИТЬСЯ В НОРМУ

Простейший и наиболее эффективный способ вовремя обнаружить гипертонию - регулярно измерять артериальное давление.

Наше сердце за сутки совершает около 100 тысяч ударов, с каждым ударом закачивая кровь в кровеносные сосуды (артерии, вены и капилляры). Сила, с которой кровь давит на стенки сосудов, это и есть артериальное давление. Каждый раз, когда сердце сокращается и происходит выброс крови, давление в артериях возрастает. Его называют систолическим, или «верхним» артериальным давлением. Когда сердце расслабляется между ударами и наполняется кровью, давление в артериях снижается. Это давление называется диастолическим, или «нижним».

Уровень нормального артериального давления не зависит от пола, и, что особенно важно, от возраста. Представления о повышении давления с возрастом как о нормальном явлении канули в прошлое.

В норме «верхнее» давление должно быть ниже 140 мм рт. ст., «нижнее» - ниже 90 мм. рт. ст. В противном случае значительно возрастает угроза сердечно-сосудистых заболеваний. И прежде всего, инсультов (до 80% - у мужчин и до 74% - у женщин). Инфаркт миокарда также зависит от повышения давления, но в меньшей степени. Большое значение в этом случае также имеют курение и высокий уровень холестерина.

Неприятности начинаются, когда сердце выбрасывает в сосуды крови больше, чем они могут пропустить, или, что более существенно, происходит сужение сосудистого русла, так что даже обычный объем крови сердцу проталкивать сквозь него затруднительно.

Объем крови может увеличиваться в ответ на стрессы, употребление алкоголя, избытка жировой ткани с одновременным снижением физической активности, употреблением соленых продуктов и консервантов.

Сосудистое русло начинает сужаться одновременно с увеличением сердечного выброса, постепенно закрепляя хроническое повышение артериального давления. К спазму сосудов приводит и излишнее их напряжение, связанное с выбросом в кровь больших доз адреналина. Сердце под действием этого гормона бьется чаще, тонус сосудов повышается, просвет сужается, кровь бежит быстрее - энергетический допинг организму обеспечен. Минует опасность - сердце и сосуды возвращаются в норму. Так задумано природой. Ну, а если вся жизнь у человека - сплошной стресс? Тут уж никакие сосуды не выдержат.

Сужение сосудов при артериальной гипертонии ускоряет развитие атеросклероза, так как в них быстрее формируются холестериновые бляшки. И, что самое главное, они становятся уязвимыми, подвергаются надрывам и разрывам, формируя так называемые сосудистые катастрофы - инфаркты и инсульты. Измененные под влиянием атеросклероза сосуды легко подвергаются спазму и артериальная гипертония хуже поддается лечению.

Артериальное давление может повыситься у любого (при физической нагрузке, после стресса и т.д.). Но у здорового человека это повышение носит кратковременный характер и не превышает 10-15 мм рт. ст., после чего давление возвращается к норме. При гипертонии артериальное давление стабильно повышенное.

МЯГКО СТЕЛЕТ…

По нормативам Всемирной организации здравоохранения артериальной гипертонией называют состояние, при котором хотя бы дважды в год при посещении врача регистрируется давление 140/90 мм. рт. ст. и выше.

Согласно классификации ВОЗ, есть три степени повышения артериального давления: 1-я степень - 140-159/90-99 мм рт. ст., 2-я степень - 160-179/100-109 мм рт. ст., 3-я степень - 180/110 мм рт. ст. И есть 3 стадии повышения артериального давления.

I стадия. Для нее характерно отсутствие поражения органов, страдающих при гипертонии.

И больные своего давления, как правило, не чувствуют, к врачу не обращаются и, в итоге, чаще других попадают на больничную койку с мозговым инсультом или инфарктом миокарда.

II стадия. Повышение артериального давления носит более устойчивый характер и появляются первые признаки поражения сердца, центральной нервной системы, крупных сосудов - эти органы называют органами-мишенями. И лишь своевременное обращение к врачу позволяет снизить вероятность сердечно-сосудистых катастроф.

III стадия. Характеризуется необратимыми изменениями в органах-мишенях. В добавок к гипертонии человек приобретает такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца (в виде стенокардии), тяжелые поражения почек, сахарный диабет. Дальнейший прогноз у таких больных довольно серьезный и крайне высок риск повторных инсультов и инфарктов.

Чревата опасными осложнениями и так называемая изолированная систолическая гипертония, которой страдает 70% людей в возрасте старше 65 лет. Из-за возрастных изменений в стенках сосудов «верхнее» давление увеличивается, а «нижнее», напротив, снижается. Чем больше между ними разница, тем выше риск развития инсульта и слабоумия.

В России гипертонией страдают около 40% населения. Риску ее развития подвержен практически каждый независимо от возраста и пола. Равнозначный вклад в развитие артериальной гипертонии вносят образ жизни, характерный для цивилизованного общества, и плохая наследственность. Если в семье были случаи гипертонии, ранняя (в возрасте 50-60 лет) смерть родственников от сердечно-сосудистых заболеваний, в детстве и подростковом возрасте у вас подскакивало давление (но потом вы это «переросли»), велика вероятность, что это выльется в гипертонию.

Иногда причиной подъема давления может быть прием различных лекарств, нестероидных противовоспалительных препаратов, ряда антидепрессантов, противозачаточных таблеток.

Чтобы не «проморгать» начало болезни, необходимо минимум два раза в год в «холодный» период (то есть не после болезни, не на фоне травм, не после тяжелой работы) измерять давление. Это должно войти в привычку у всех без исключения после 30 лет.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Гипертония - это, как правило, хроническое состояние. Оно не может быть излечено подобно какой-нибудь инфекции. Но если гипертоническая болезнь находится в начальной стадии, то есть давление повышается незначительно и эпизодически, то для приведения его к нормальному уровню достаточно просто изменить образ жизни.

Правильное питание. Необходимо увеличить в рационе количество овощей и фруктов, а также круп и изделий из зерна грубого помола, уменьшить потребление продуктов с высоким содержанием жиров и холестерина, не злоупотреблять алкоголем и следить за своим весом. Но даже при нормальном весе тела необходимо контролировать окружность талии: для женщин - 80 см, для мужчин - 94 см. Если окружность талии больше - это признак абдоминального ожирения, при котором жир откладывается на внутренних органах и создает дополнительную нагрузку для сердца.

Уменьшить потребление соли. Соль способствует задержке лишней жидкости в организме. В результате увеличивается объем циркулирующей крови, что способствует повышению артериального давления. Ограничение потребления соли до 5 г в день (1 чайная ложка без горки) приводит к снижению давления на 2-8 мм рт. ст. Избегайте предприятий общепита, как правило, там все пересолено.

Физические упражнения приводят к снижению артериального давления еще на 4-9 мм. Рекомендуются также ходьба, плавание и т.д. по 20-30 минут 3-4 раза в неделю.

Отказ от курения. Курение вызывает резкий спазм сосудов. Кроме того, компоненты табачного дыма нарушают эндотелий (внутреннюю выстилку сосудов), на него легче «садится» холестерин, а значит, быстрее образуются атеросклеротические бляшки. Чтобы кровь шла по таким сосудам, требуется повышенное давление. Курящие гипертоники в 2 раза чаще умирают от сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с некурящими.

Но в ряде случаев для нормализации артериального давления требуется медикаментозное лечение. Однако нельзя принимать лекарства самостоятельно. Только врач поможет правильно подобрать препараты, которые гипертонику придется принимать постоянно на протяжении всей жизни. Это позволит избежать грозных осложнений болезни.