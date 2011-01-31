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Часто болеете? Проверьте иммунитет

31 Января 2011, 11:35 | Дальний Восток

Пришли холода, а с ними и испытания ОРВИ и гриппом. А уверены ли вы в своем иммунитете, что он выдержит этот экзамен? Ведь это его задача - давать отпор непрошеным инфекциям.

«Так или иначе, но иммунодефицит обязательно дает о себе знать. Если вы часто болеете респираторными, кишечными и другими инфекционными заболеваниями, на коже регулярно появляются фурункулы, а на слизистых - молочница (кандидоз), можете быть уверены: у вас ослабление иммунитета, - говорит зав. клинико-диагностической лабораторией «тысячекоечной» больницы Надежда ЧЕРНЫХ. - Сюда же можно отнести состояние, которое в обиходе называется синдромом хронической усталости: человек ощущает снижение работоспособности, не связанное с тяжелой нагрузкой на работе. Все это внешние проявления, позволяющие заподозрить иммунодефицит.

Но не спешите «подстегивать» иммунитет и тем более принимать какие-то лекарственные препараты - только зря потратите деньги. За рубежом врач никогда не назначит своему пациенту иммуномодулирующие средства, не установив, в каком из звеньев его иммунной системы произошла «поломка».

Проверить иммунный статус рекомендуется и тем, кому предстоит плановая операция. По статистике у 95% хирургических больных выявляется иммунодефицит. Чтобы избежать воспалительных осложнений в послеоперационном периоде, таким пациентам необходима коррекция с помощью иммунотропных препаратов, выбор которых также осуществляется в зависимости от выявленного дефекта звена иммунной системы.

Как определяется иммунный статус? Берется кровь из вены и выполняется исследование на автоматическом анализаторе - проточном цитофлуориметре.

Это уникальное оборудование - единственное на всем Дальнем Востоке - позволяет проводить более детальное исследование клеток, то есть расширить показатели клинического анализа крови, который в последнее время утратил свою информативность. Из-за широкого применения антибиотиков, сульфаниламидных препаратов и аллергизации населения изменения результатов анализа крови выявляются слабо, а нередко и вовсе отсутствуют. Иммунограмма, в свою очередь, поможет врачу выявить предрасположенность к определенным формам заболевания, уверенно поставить диагноз, прицельно определить наиболее эффективные способы лечения болезней и их клинический эффект. А пациенту - быстрее восстановить здоровье и сэкономить на лекарствах».

Лаборатория городской клинической больницы № 2 - это целое отделение с комплексом лабораторий, где проводится самый широкий спектр исследований: клинические, биохимические, гематологические, цитологические, паразитологические, биохимические, показатели состояния гемостаза, бактериологические, иммунологические, серологические и другие нужные для пациента исследования на самом современном уровне и в кратчайшие сроки.

Однако необходимо помнить, что для достоверности результатов анализов к ним необходимо правильно подготовиться. Несоблюдение правил подготовки к анализам может привести к тому, что анализ придется сдавать повторно, а в худшем случае - к неправильной интерпретации анализа врачом и, как следствие, постановке ошибочного диагноза.

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