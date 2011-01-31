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На пасту надейся…
У меня на зубах появились отложения коричневого цвета, хотя я всегда забочусь о гигиене зубов, регулярно чищу их отбеливающей пастой. Видимо, это из-за курения. Может быть, вы порекомендуете какую-то специальную пасту?
Валерий
Вам необходима профессиональная чистка зубов, которую может провести только стоматолог. На поверхность зуба под давлением подается тонкая струя воды с экстрактом лимона, воздуха, частиц соды. Кристаллы соды, ударяясь с большой скоростью о поверхность зуба, очищают ее. Результат - зубы приобретают здоровый естественный цвет. Эмаль при этом не повреждается, мягкие ткани не травмируются. Все манипуляции происходят быстро и безболезненно. Зубной камень со временем образуется почти у всех и провоцирует различные заболевания - воспаление десен, пародонтит, вплоть до расшатывания и выпадения зубов. Поэтому рекомендуется выполнять эту процедуру регулярно, по мере «загрязнения» зубов (раз в полгода-год).
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