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Атака на кариес
Сколько ни чисти зубы щеткой, все равно рано или поздно развивается кариес. Есть ли какие-то более эффективные средства в уходе за зубами, позволяющие избежать этой напасти?
А. Баранова
Кариес образуется в трех местах: на гладкой поверхности, жевательной и контактной, между зубами. На гладкой поверхности кариеса может не быть, если регулярно чистить зубы щеткой. На жевательной поверхности его тоже может не быть, если зубы вовремя «запечатывать» (герметизировать) специальным светоотверждаемым препаратом.
На контактной поверхности кариеса можно избежать только в том случае, если тщательно обрабатывать межзубные промежутки флоссами - зубными нитями. Делайте это сами и приучите детей. И обязательно нужно покрывать контактные поверхности зубов специальным фторсодержащим лаком (гелем, пастой). Он образует на зубах пленочку, насыщает ткани зубов фтором, укрепляет эмаль и препятствует образованию кариеса. Ради такой процедуры желательно наведываться к стоматологу хотя бы раз в полгода.
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