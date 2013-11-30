Гороскоп здоровья 2014: Лощадь загонит многих

Сумасшедший темп, который задаст год Лошади представителям многих знаков Зодиака, заставит их сойти с дистанции и заняться собственным здоровьем

Овны будут тратить энергию направо и налево

В Год Синей Деревянной Лошади в 2014 году представителям знака Овна надо обратить особое внимание на здоровье. Полная отдача сил и занятость на ответственной работе отнимут немало физических и духовных сил, поэтому не следует так расточительно и невнимательно относиться к своему здоровью.

Сохранить равновесие при сильных эмоциях поможет простой способ - избегайте споров и конфликтов. Не высказывайтесь слишком эмоционально, лучший выход из споров - сдержанность в высказываниях.

Зимние месяцы активной работы потребуют восстановления организма. К весне тем более надо серьезно заняться профилактикой здоровья.

Дискомфорт при обострении хронических заболеваний может снова напомнить о себе. Не запускайте начальные симптомы, чтобы не навредить себе и людям, которые зависят от вас в семье и на работе.

Своевременное обращение к врачам позволит быстро справиться с началом возникшего заболевания. Не откладывайте визиты к врачу. Хронические заболевания снова напомнят о себе в результате сильного напряжения на работе, которая отнимает много духовных сил. При этом может ослабиться ваш иммунитет. Разумным решением будет отказ от вредных привычек, например, курения.

Ходите больше пешком - свежий воздух поможет не только снимать накопленную усталость и нервное напряжение, но и отлично восстановит сон. Спокойная обстановка вечернего отдыха благотворно скажется на вашем состоянии здоровья и активной работе.

Представителям знака Овна следует в начале 2014 года найти время для занятий спортом в тренажерном зале или обычных утренних пробежек. Стоит уделять время правильному питанию, которое может предотвратить обострение заболеваний, к которым вы предрасположены.

В конце лета и до середины осени представителям знака Овна потребуется много сил на решение семейных конфликтов, налаживание отношений с детьми и родителями. Надо быть готовым к этому нелегкому периоду, потому что успеть решить все проблемы на работе и дома будет трудно.

Постоянная загруженность на работе и нехватка времени на себя может нарушить все ваши планы. Обязательно найдите для себя немного времени, чувство самосохранения должно обязательно присутствовать у представителей знака Овна в Год Деревянной Лошади в 2014 году.

Тельцам лучше прислушаться к советам

Для представителей знака Тельца присущ размеренный, спокойный образ жизни. Они хорошо могут держать себя в руках и умеют прекрасно выходить из трудных ситуаций. Здоровье у Тельцов замечательное, потому что все заболевания часто следуют после нервных срывов.

Но если представители, рожденные под созвездием Тельца, начинают болеть, наступают проблемы другого характера. Из­за упрямого характера Тельцы не обращают внимания на окружающих, желающих им помочь, а также на рекомендации лечащих врачей. Затяжное выздоровление по таким причинам может серьезно осложнить заболевания в Год Лошади у представителей знака Тельца.

Накопленную усталость от работы Тельцы не умеют снимать вовремя. Это накладывает серьезные отпечатки на душевное состояние, которое мучает их долгое время.

Характерная черта представителей Тельцов - носить в себе обиды, нанесенные коллегами по работе или знакомыми. Тельцы страдают от этого, что может ухудшить состояние их здоровья.

Надо научиться менять свое отношение и прощать обидчиков, а также изменить свой образ жизни и серьезно подумать об избавлении от вредных привычек, влияющих на здоровье.

Неурядицы на работе, которые будут встречаться в 2014 году, Тельцы могут заливать алкоголем. Здесь понадобится поддержка близких. Семья обязательно должна помочь Тельцам, потому что они - приверженцы уединения и семейного уюта. Тельцам необходимо выезжать на природу, которую они очень любят в силу своего характера. Окружающая природа замечательно снимет весь негатив. Это поможет Тельцам обрести равновесие и покой.

Тельцам нужно быть более активными в жизни, так как они часто страдают нарушением кровообращения и от избыточного веса. Эти нарушения в организме должны стать толчком для представителей знака Тельца, и им надо будет заняться профилактикой заболеваний, к которым может привести такое пассивное отношение.

Диета и занятия спортом могут изменить все к лучшему. Правильное питание, а не обильная пища поможет Тельцам активнее идти по жизни. Перемена обстановки для Тельцов пойдет трудоголикам впрок. Предстоящий отпуск в 2014 году надо провести с пользой для своего здоровья на замечательном курорте, который поможет открыть новые и яркие впечатления для таких сдержанных людей, которыми являются представители знака Тельца.

У Близнецов вступит в спину

Год Лошади в 2014 году для представителей знака Близнецов может начаться с осложнений хронических заболеваний, которые необходимо сразу лечить. Остеохондроз или ревматизм обостряются при охлаждении в зимние месяцы.

Нельзя не обращать на первые симптомы болезни должного внимания - это серьезное заболевание, которое может надолго доставить дискомфорт и сильные резкие боли. Лучше заняться профилактикой хронических заболеваний в зимнее время, чем валяться на больничной койке.

Близнецам свойственна слабохарактерность, поэтому они подвержены сами создавать себе проблемы со здоровьем. Такое состояние может быть осложнено пристрастием к алкогольным напиткам. Другой причиной может послужить избыточная пища. По этим причинам, у родившихся под созвездием Близнецов в 2014 году могут осложняться заболевания пищеварительного тракта. Бороться с этими вредными привычками нужно немедленно.

Питание должно быть здоровым и правильным, а с алкоголем надо бороться самыми эффективными средствами. Бороться Близнецам надо и со стрессами, которым они будут особенно подвержены в весенний период. При нервных срывах надо соблюдать осторожность при вождении автомобиля. Снимать стрессовое состояние надо всеми доступными средствами, которые вы можете себе позволить - свежий воздух, общение с природой и занятия спортом.

Если есть возможность в такие периоды отправиться даже в короткие путешествия, то это сможет улучшить ваш духовный настрой, и вы обязательно сможете поправить здоровье.

В летнее время представителям знака Близнецов надо посвятить полноценному отдыху. Не стоит нарушать диетическое питание, если есть предрасположенность к заболеваниям внутренних органов пищеварения. Бездумные желания в питании могут принести осложнения при пищеварении продуктов и вызвать отравления.

Представителям знака Близнецов надо в Год Лошади бросить курить. Не подвергайте свой организм отравлению никотином, ваша система дыхания очень уязвима.

Если вовремя обращать внимание на все предостережения в 2014 году: не переутомляться на работе и уметь отдыхать - Близнецы могут многого достичь и чувствовать себя великолепно. Отдых должен быть качественным и своевременным, а главное - надо жить с позитивным настроем и общаться с близкими и друзьями.

Раки поделятся на ответственных и не очень

Состояние здоровья может подвести людей, родившихся под созвездием Рака в 2014 году. Встанет серьезная проблема - надо будет пересмотреть свое отношение ко многим жизненным вопросам, которые касаются здорового образа жизни.

Желание быть здоровым и делать все для своего здоровья - это не одно и то же. Вероятность серьезных заболеваний, которые напомнят о себе уже не первый раз, конечно, подстегнут представителей знака Рака. Ракам надо работать над собой и уделять должное время здоровью. Не доводите до развития хронических заболеваний в Год Лошади.

Работа над собой требует усилий, все у вас получится, только не бросайте это в начале - не ленитесь. Вредные привычки должны отойти в сторону. Действуйте разумно - начните с чистки своего организма от никотиновых и алкогольных токсинов.

Здоровое питание тоже поможет начать новую жизнь, и вы поймете, что все делаете не зря. Вам станет намного легче работать и активно двигаться. Фигура придет в норму - уйдут лишние килограммы.

Отдохнуть в 2014 году надо с пользой для здоровья, которое нужно провести на курорте и получить оздоровительные процедуры. Ваши успехи профилактики для организма в первом полугодии надо закрепить летними процедурами, прописанными врачами санатория.

Хорошее позитивное настроение рекомендовано представителям созвездия Рака. При таком условии Рак делает все и для себя и для других. Не впадайте в депрессию, особенно в середине весны и перед новым годом. Быстро возьмите себя в руки и с помощью легких настоек из трав приведите свою нервную систему в порядок.

Раки абсолютно не умеют болеть и пить лекарства, поэтому для них лучший выход - это свежий воздух, здоровое питание и любой вид спорта, в крайнем случае, просто утренняя зарядка. Не стойте на месте, хотя бы понемногу двигайтесь вперед, не допуская слабостей. Ракам нужна поддержка близких по духу людей и семьи. Они обязательно найдут нужные слова, которые помогут представителям знака Рака лучше любого лекарства.

Раки в Год Лошади не должны расслабляться и опускать руки при первых неудачах в работе и в личной жизни. Они должны продвигаться по жизни сами и быть всегда в форме, не ожидая посторонней помощи. В этом заключается достижение успеха во всех сферах для представителей Рака.

Львы надорвутся на работе

Год Лошади для представителей созвездия Льва в 2014 году потребует больших затрат энергии для ответственных решений в бизнесе. Некоторые Львы начнут развивать новый бизнес, поэтому в первом полугодии необходимо научиться отдыхать при большой загруженности.

Нельзя допускать ошибок при быстрых решениях в деловых вопросах. Благополучие Львов неразделимо со здоровьем, поэтому надо отдыхать при каждом удобном случае. Нервные срывы, при которых трудно быть в хорошей форме, необходимо своевременно снимать. Для этого Львам рекомендуется как огненному знаку вовремя гасить вспыльчивый характер и быть более коммуникабельными.

Бдительность представителей Львов не допустит впасть им в депрессию. Тем более для этого у них совсем не будет времени. Контролируйте симптомы плохого самочувствия, чтобы не тревожиться за свое здоровье.

Зарядка и утренний душ - лучшие способ для Львов оставаться в тонусе. Правильное сбалансированное питание позволит поддерживать хорошую форму фигуры и ощущение легкости во всем теле.

Осторожность Львам надо проявлять весной, чтобы избежать травматизма. Опасность может ждать на дороге, если управляете собственным автомобилем.

В летнее время представители знака Льва наберутся сил после трудного полугодия при налаживании бизнеса. И будут прекрасно выглядеть до хмурой холодной осени. Невероятный успех будет во всем, к чему прикладывают Львы свои силы. Поздняя осень принесет многим представителям созвездия Льва обострение болезней, которым они подвержены.

Долгое провождение на рабочем месте надо периодически совмещать с активным отдыхом. Общение с природой поможет снять напряжение и укрепить нервную систему.

Также очень важно для Львов пребывание в шумном обществе, ему ни в коем случае нельзя впадать в меланхолию и проводить время наедине с собой. Творческим представителям этого знака особенно нужны эмоции и ощущение радости творчества ради других, тогда Львы будут считать себя признанными и счастливыми.

Астрологи рекомендуют, рожденным под созвездием Льва, делать профилактику болезней. Медитация будет неплохим помощником многим представителям Льва. Распорядок режима дня должен включать активную работу, полноценное питание и отдых, связанный со спортом. Активность Львов в Год Деревянной Лошади потребует колоссальной отдачи энергии и поправки здоровья.

Девам стоит есть здоровую пищу

Начало грядущего года Синей Деревянной Лошади не принесет здоровью представителей зодиакального знака Девы существенных проблем. Им по плечу будет преодолеть мелкие недуги неизбежные в зимнее время года, но поберечься стоит. Нужно придерживаться здорового рациона, активно двигаться, не забывая об утренней гимнастике, с понижением температуры воздуха на улице тщательно одеваться, чтобы не переохладиться. Не рекомендуется Девам начинать в первую четверть года бороться с лишним весом и садиться на диеты - это может негативно сказаться на иммунной системе и ослабить общее состояние организма.

Девы, предрасположенные к различным аллергическим заболеваниям, должны заранее провести профилактику, скорее всего, обострений избежать не удастся, но организм будет подготовлен и быстрее справится с недугом.

Весна ознаменуется ослаблением физического потенциала Дев, сердечники могут почувствовать обостренное недомогание. Вероятно, это будет связано с резкими колебаниями атмосферного давления.

С приходом лета общее состояние здоровья людей, родившихся под знаком Девы улучшится, даже те, кто страдает хроническими заболеваниями внутренних органов, почувствуют небывалое облегчение, не исключены варианты полного выздоровления.

В период с конца мая по сентябрь Девы могут заняться коррекцией фигуры, но без хирургического вмешательства, а с помощью правильного умеренного питания и физических упражнений. Все мероприятия лучше проводить под присмотром специалиста, иначе можно ослабить защитную систему организма, что в свою очередь откроет путь для инфекционных заболеваний, которым будут подвержены Девы в июле­августе 2014 года.

В этот период особенно тщательно нужно соблюдать личную гигиену, избегать возможных очагов инфекционных заболеваний. Рациональный подход к своему здоровью поможет избежать осложнений, неизбежно возникающих при инфекции.

Осень, конечно же, подарит Девам многочисленные торжественные мероприятия, сопровождающиеся обильными застольями, что, конечно же, негативно скажется на пищеварительной системе, которая у Дев зачастую не в порядке. Избавлением послужит умеренность в еде и особенно в крепких спиртных напитках, и тогда можно будет избежать поглощения большого количества лекарств и провести осеннюю пору без негативных воспоминаний. В целом год Лошади пройдет для Дев без особых волнений по поводу здоровья, главное для них - умеренность во всем.

Весам стоит чаще вставать на весы

В наступающем Году Синей Деревянной Лошади представителям зодиакального знака Весов в плане здоровья поблажек ждать не придется. Расположение небесных светил не будет благоприятным для их состояния, в начале года точно. Лишь обладающие крепким здоровьем Весы смогут избежать серьезных проблем, возможно лишь легкое недомогание, связанное с пищеварением. Начало года обещает для Весов обострение имеющихся заболеваний, которое заставит большую часть времени посвятить профилактике и лечению недугов.

Ждать облегчения весной также не придется. Апрель и май могут преподнести новый букет заболеваний, связанных с нарушением пищеварительной системы, обжорством и нарушением распорядка дня. У христиан в конце апреля заканчивается Великий пост и, может быть, неумеренность в еде возникнет в связи с этим событием. Доктора советуют постепенно выходить из диетических режимов питания.

Весы, которые много едят в течение всего года, имеют шанс приобрести не только ожирение, но и весь спектр заболеваний, связанных с этой проблемой. Если близкие люди предложат Весам помощь в избавлении от лишнего веса, именно в 2014 году ею не стоит пренебрегать.

С наступлением первых летних дней расположение планет перестроится, и к Весам придет долгожданное облегчение в плане здоровья. Все возникающие недуги будут легко преодолены, и тяжелобольные получат надежду на выздоровление.

Летом у представителей знака Весов будет наблюдаться некоторая нервозность, а с этим повысится вероятность травматизма и несчастного случая. Особенно осторожным нужно быть Весам, связанным с длительным пребыванием за рулем, обслуживанием больших механизмов и работой с режущими предметами.

Осень и первый зимний месяц года принесет новые недомогания, связанные с погодными условиями. Организм Весов, весь 2014 год боровшийся с различными болезнями, абсолютно ослаблен, и если не принимать превентивные меры, можно слечь с острыми респираторными заболеваниями или гриппом. Не стоит отвергать помощь докторов, последствия легких недомоганий могут вывести на тропу серьезных недугов.

Порадовать Весы сможет устойчивое психическое здоровье в 2014 году, но здесь палка о двух концах - тревоги Весы станут просто­напросто заедать, что в свою очередь приведет к обещанному ожирению. Лучшие способы в борьбе с психозами - полноценный отдых и надежное плечо противоположного пола.

У Скорпионов весь год будет хвост трубой

В наступающем 2014 году для Скорпионов на горизонте появится Солнце, которое насытит представителей этого знака небывалой энергией и жизненной силой, что подарит возможность представителям знака весь год чувствовать себя на «отлично».

Скорпионы смогут не только прекрасно выглядеть внешне, но и силой духа излечить застарелые хронические заболевания, быстро восстановиться после продолжительных месяцев лечения. Скорпионы почувствовав, что здоровье идет на поправку, захотят использовать нетрадиционные методы лечения, а также у них появится возможность восстановиться в профилактории или санатории.

Небесные тела не изменят своего благосклонного отношения к Скорпионам, и с приходом весны большинству представителей знака волноваться не о чем. и даже если на горизонте возникнут сезонные простуды, у них хватит жизненной энергии справиться с ними. Однако не стоит во всем полагаться на небеса, и те, кто наплевательски относится к своему здоровью, будут наказаны, не забывайте, что любой механизм, в том числе и человеческий организм, нужно беречь и вовремя проводить очищение и профилактику.

Летний период также не предвещает серьезных проблем со здоровьем - ни физическим, ни эмоциональным. Позитивный жизненный тонус и отличное настроение надолго поселятся в организме Скорпионов при условии, что представители знака будут беречь это состояние.

Ни для кого не секрет, что лето - отличный период для занятий спортом, водными процедурами на открытом воздухе, активное путешествие во время отпуска поможет зарядиться Скорпионам бодростью на все оставшиеся месяцы 2014 года. Единственные неприятные моменты со здоровьем могут возникнуть от неразборчивых интимных связей - обязательно предохраняйтесь во время секса, если не уверены в партнере.

Осенние и зимние холода лишь взбодрят представителей знака Скорпиона, так как состояние здоровья не заставит их огорчаться. Однако такой подарок планет заставит некоторых Скорпионов позабыть о необходимости беречь здоровье, моральные устои их могут пошатнуться, появится желание «пуститься во все тяжкие», и злоупотребления спиртным и неумеренность в еде тут же подарят проблемы. Прочитав гороскоп, каждый представитель знака должен сделать собственные выводы и, воспользовавшись благополучным расположением планет, не отклоняться от здорового образа жизни.

Стрельцам лучше избегать стрел стрессов и переживаний

2014 год будет непростым для здоровья Стрельцов. Им следует обратить особое внимание на сердечнососудистую систему. Для этого в первую очередь нужно стараться избегать стрессов. В характере Стрельцов - переживать за всех страждущих, принимать близко к сердцу чужие горести. Им следует научиться проводить разумную грань между здоровым сочувствием и полным погружением в чьи­то проблемы.

Стоит уделить внимание и рационализации питания. Торопливые, трудолюбивые Стрельцы грешат перекусами на ходу, фаст­фудом, нездоровыми жирными продуктами. А такая пища очень вредна для их сосудов и сердца.

Чрезмерная эмоциональная восприимчивость представителей этого зодиакального знака может стать причиной и других проблем со стороны здоровья. Кроме сердца, это может коснуться различных кожных проявлений. Наиболее опасны в этом плане первые и последние месяцы года.

Еще одно слабое место Стрельцов - горло и верхний отдел дыхательной системы. На протяжении Года Лошади намечается три пика, когда следует соблюдать особую осторожность: с апреля по первые числа мая, весь октябрь и первая треть ноября и, как ни странно, - вторая половина августа. В эти периоды велика вероятность заболеваний дыхательных путей, Стрельцам следует беречься.

Многие Стрельцы любят спорт и активный отдых. В 2014 год им стоит быть осторожнее. С одной стороны, физические нагрузки очень благотворно сказываются на сердечнососудистой системе, но с другой - в период с апреля по середину июня для представителей этого знака наступает пик повышенной травмоопасности. Больше внимания нужно уделить кардионагрузкам. А вот силовыми видами спорта в этот период лучше не заниматься. Конечно, эта рекомендация не касается Стрельцов, которые уже стали профессиональными спортсменами.

Те представители знака, которые увлекаются философией Востока и давно хотели попробовать начать заниматься йогой, в этом году могут рассчитывать не только на собственные силы, но и на поддержку небесных светил. Год Лошади - поистине наилучшее время для Стрельцов, когда можно и нужно пробовать себя в духовных практиках, укрепляющих здоровье. Йога может стать настоящей находкой, ведь в отличие от обычных видов спорта она поможет Стрельцам успокаиваться и расслабляться, приводить в порядок шустрые мысли, учиться слышать собственное тело.

Звезды прописали Козерогам закаливание

2014 год не несет для Козерогов никаких особенных сюрпризов со стороны здоровья. Наиболее значимое событие - это период с конца января по начало мая. Те Козероги, которые имеют какое­то заболевание, связанное с необходимостью оперативного вмешательства, должны пользоваться моментом и планировать операцию именно на этот период. Результаты будут самыми благоприятными. Вообще на это время всем представителям знака нужно запланировать профилактические осмотры, прохождение необходимых медикаментозных курсов, решение любых проблем, которое откладывалось «на потом».

Многие Козероги имеют проблемы с различными аллергическими проявлениями. И уже научились «лечиться» - принимать препараты, снимающие симптомы. Год Лошади - это наилучшее время для того, чтобы решить проблему изнутри. Стоит посетить врача - аллерголога, который назначит необходимые анализы. Возможно, придется укрепить печень. Ведь причина недуга зачастую связана именно с этим органом. В противном же случае, к уже известным аллергенам могут добавиться новые, и тогда уже будет недостаточно пары таблеток или флакона капель в нос.

Часто Козероги жалуются на суставы. Иногда первые проявления случаются у них еще в детстве. Внимательное и бережное отношение к организму подразумевает не только хождение по врачам, но и спорт. Здоровье суставов напрямую зависит от общей двигательной активности. Период травмоопасности для Козерогов в 2014 году всего один - март и первая декада апреля. На это время нужно воздержаться от экстремального спорта.

Осенью для представителей этого зодиакального знака возрастает риск вирусных инфекций, что, впрочем, неудивительно для этого времени года. Козерогам необходимо помочь самим себе: научиться одеваться по сезону, помнить о здоровом питании. Кстати, многие Козерожки грешат перегреванием, закутываясь в лишний слой одежды. Это не спасает от болезней, а наоборот - способствует их возникновению. Человеку не полезно чрезмерно потеть, особенно в холодное время года.

Тем более хроническое перегревание нарушает естественную терморегуляцию. Козерогам следует серьезно задуматься о закаливании. Не обязательно нырять в крещенскую прорубь, для начала достаточно отказаться от лишних вязаных носков (особенно дома). Идеальный вариант - найти практику закаливания, которая будет доставлять удовольствие. Возможно, для кого­то из представителей этого знака таким вариантом окажется именно моржевание.

Водолеи были и остаются трудными пациентами

Здоровье Водолеев имеет такую особенность - часто болезни проявляются внезапно, без предварительных симптомов. На самом деле, крепкий иммунитет просто гасит все слабые проявления, поэтому часто заболевание просто никак не проявляется на первых этапах.

Многие доктора соглашаются в том, что Водолеи - трудные пациенты: лечиться и выполнять предписания они не любят, спорят с докторами, капризничают. Как ни странно, это в первую очередь касается взрослых Водолеев­мужчин. В глубине души больниц они боятся, при каждом недомогании считают, что лечиться не нужно, а всё и так пройдет. Женщины­Водолеи грешат самолечением. Как правило, они умны, начитаны и, опираясь на собственную эрудицию, полагают, что разбираются в собственном здоровье лучше, чем дипломированные врачи.

Многие проблемы со здоровьем у представителей данного знака связаны именно с их недоверием к медицине и недостаточно серьезным отношением к своему здоровью.

Слабые места Водолеев: сосуды, позвоночник и суставы, желудочно­кишечный тракт. Но первую проблему они действительно успешно решают самостоятельно: подвижные, легкие на подъем, Водолеи любят продолжительные прогулки, активный отдых. Неравнодушны люди этого знака и к природе, они обожают проводить время на свежем воздухе.

Безусловно, это благоприятно сказывается на сосудах и сердце. Полезно это и для позвоночника. А вот ЖКТ часто страдает от беспорядочного питания и неполезной пищи. Особенно осторожными Водолеи должны быть в период с конца июня по начало октября - в это время для них возрастает риск обострений хронических заболеваний и острых отравлений.

Немаловажная особенность Водолеев - их легкое отношение к алкоголю. Среди представителей этого знака немало весельчаков и заводил, которые обожают шумные компании. Им трудно отказаться от дружеских посиделок, подогреваемых огненной водой. Год Лошади несет в себе серьезную опасность для Водолеев: в первой трети года огромен риск отравления некачественным алкоголем. От курения, к которому пристрастно большинство Водолеев, тоже неплохо бы отказаться.

Еще одна опасность 2014 года - травматичность. Неудивительная в зимнее время она будет иметь место еще и в конце июля - начале августа. В это время Водолеям стоит воздержаться от мероприятий, сопряженных с вероятностью падений. Стоит уделить внимание и приему витаминов - это поможет решить некоторые хронические мелкие неприятности.

Рыбы будут чувствовать себя, как рыбы в воде

В народе есть выражение: «чувствовать себя как рыба в воде». Оно наиболее полно отражает состояние здоровья представителей одноименного знака зодиака. Изменившееся положение планет будет способствовать скорейшему выздоровлению Рыб, и обострение хронических заболеваний улетучится волшебным образом.

Представители знака Рыб смогут найти новые методы и подходы к лечению имеющихся заболеваний. Все попытки улучшить самочувствие с января по апрель будут благосклонно восприняты небесными светилами и дадут ощутимый результат. Особенно удачными будут занятия спортом, четкое следование режиму дня, оздоровительная диета и омолаживающие процедуры.

Тревожный звоночек прозвучит для Рыб с апреля по июнь, именно в этот период могут понизиться физическая активность и устойчивость организма к различного рода инфекциям. Своевременная профилактика и полноценный отдых на свежем воздухе станут преградой на пути инфекционных заболеваний.

Предсказать погодные условия весны - 2014 сложно, в последние годы они резко меняются, и в случае резкого похолодания Рыбам нужно остерегаться переохлаждения - это может плохо сказаться на суставах и связках, воспаление которых приведет к патологии, и тогда без хирургического вмешательства не обойтись.

Жаркий летний период не принесет людям, родившимся под знаком Рыб, значительных ухудшений состояния здоровья, наоборот, наметятся тенденции к полному выздоровлению тяжелых больных. Будет наблюдаться идеальный обмен веществ, который нужно поддерживать обилием даров лета - фруктов, ягод и овощей.

Рыбам есть смысл именно летом приступить к чистке организма натуральными продуктами и сочетать процедуры с активным образом жизни. Следует заметить, что все диеты должны быть направлены исключительно на оздоровление, а не на снижение веса. Желание похудеть Рыбы должны осуществлять только под наблюдением специалиста.

Те представители знака Рыб, которые бережно относились к своему здоровью и получили мощный заряд энергии летом, благополучно встретят осенние и зимние холода и смогут избежать сезонных заболеваний. Физическое состояние подведет только Рыб, которые не заботились о здоровье и злоупотребляли «радостями жизни». Год Лошади идеально подходит для отказа от табакокурения. Наступающий 2014 год подарит Рыбам «лошадиное здоровье» и поможет жизнерадостно шагать по жизни в следующем году.

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