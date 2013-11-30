В России будут производить аналог ботокса

Российский производитель вакцин - компания «Микроген» - в самом ближайшем будущем появится на рынке эстетической медицины. Новый препарат предприятия получил название «релатокс» (аналог ботокса), а купить его можно будет начиная с января­февраля будущего года. Компания намерена занять со своим продуктом не менее 10% рынка ботулотоксинов.

Интерес «Микрогена» к рынку эстетической медицины его представители объясняют очень просто: в России рынок ботулотоксинов растет очень быстро, а отечественных производителей на нем до сих пор не было. Как пишет газета «Ведомости», в 2012 году в Россию было ввезено 252 тысячи упаковок ботулотоксина, стоимостью 81 миллион долларов, и это на 85% больше, нежели в 2011 году.

Примерно три четверти всех ввозимых в страну ботулотоксинов используется в косметологии, а остальное уходит на лечение парезов мышц, в том числе и детского церебрального паралича и постинсультных состояний. Впрочем, большую часть рынка на данный момент занимают нелегальные препараты.

Как рассказал изданию заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании Вадим Семенов, компании не пришлось вкладываться в производство нового препарата с нуля - в «Микрогене» уже давно производят противоботулиническую сыворотку и необходимое оборудование в компании есть.

Однако, как считают эксперты, «релатоксу» будет непросто завоевать доверие на фармацевтическом рынке. Потребуется еще провести немало клинических исследований, а также хорошо вложиться в рекламную кампанию.

"Журнал здоровья", ноябрь-декабрь, 2013 г.