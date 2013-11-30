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В борьбе за красивую фигуру главное - не перестараться
Мнение о том, что мужчины при первой встрече обращают внимание на фигуру женщины, нашло научное подтверждение. Ученые из университета Небраски-Линкольна доказали, что представители сильного пола в меньшей степени смотрят в глаза. Проведенное исследование интересно еще и тем, что представительницы прекрасной половины человечества ведут себя точно так же.
Ученые проанализировали поведение 36 мужчин и 29 женщин. Для этого специалисты применили систему слежения за движением глаза - шлем с двумя датчиками, закрепленными перед глазами, которые наблюдают за любыми движениями зрачков. Как пишет Daily Mail, добровольцы рассмотрели десять фотографий, на которых одна и та же женщина была худой, средней и полной.
Исследование показало, что и женщины, и мужчины фокусировали свой взгляд на талии, бедрах и груди, а уже потом смотрели на лицо. Поведение мужчин эксперты объяснили тем, что таким образом они оценивают потенциальную способность женщины к деторождению. Что касается прекрасной половины, то они чаще всего сравнивают себя с незнакомкой.
«Мы живем в культуре, где основной акцент телевидение и СМИ делают на женском теле. Со временем это становится для нас обычным делом, и по привычке наш взгляд задерживается именно на тех частях, которые чаще всего попадают в объективы», - цитирует USA Today ведущего автора исследования Сару Джервис. По ее словам, проведенное исследование - первое официальное подтверждение сложившегося стереотипа.
Отметим, что выводы ученых противоречат результатам исследования британских коллег. Специалисты смогли доказать, что при первой встрече с женщиной около 70% мужчин обращают внимание на глаза, потом на улыбку и только на третьем месте оказалась грудь. В пятерку мужских предпочтений также вошли вес и волосы. Исследование, в котором приняли участие тысяча человек, было проведено компанией Murine eye drops.
Между тем эксперты обеспокоены, что в моду стали возвращаться корсеты ввиду появления очередного причудливого метода регулирования веса, именуемого «корсетная диета». Несмотря на распространенное мнение о том, что такой метод позволяет потреблять значительно меньше пищи, он очень опасен, предупреждают специалисты.
Соблюдение такой диеты предусматривает ежедневное облачение человека в корсет на пару часов, однако многие носят данный предмет туалета, не снимая, до 12 часов в сутки.
Многие медики утверждают, что корсеты могут нанести серьезный вред здоровью, тогда как приверженцы нового метода настаивают на том, что этот старинный модный аксессуар оказывает тот же эффект, что шунтирование желудка, но без хирургического вмешательства, сообщает Huffington Post.
Пластический хирург Александр Синклэр из БеверлиХиллз утверждает, что данный метод ограничения потребления пищи опасен тем, что может менять структуру костей человека, сильно сдавливая грудную клетку.
Бариатрический хирург Джиотиндра Шах рассказала, что женщины оставили корсеты в Викторианской эпохе, поскольку их длительное ношение сдавливает внутренние органы (печень, почки, селезенку), кожу и мешает дышать полной грудью.
Она также добавила, что недостаток или отсутствие кислорода при ношении корсета может способствовать появлению метаболического синдрома, который в свою очередь наоборот приводит к набору лишнего веса, так как именно кислород ускоряет процесс обмена веществ в организме.
Как специалист, Шах отметила, что вообще не считает «корсетную диету» диетой.
"Журнал здоровья", ноябрь-декабрь, 2013 г.
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