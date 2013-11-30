Фастфуд плохо влияет даже на психику

Мужчины в возрасте 50-­55 лет, злоупотребляющие фастфудом, имеют повышенный риск развития депрессии. Однако все поправимо: потребление овощей и фруктов помогает избавиться от тоски, пишет The Daily Mail.

Исследование сотрудников Университета Восточной Финляндии, в котором приняли участие более 2 тыс. добровольцев, показало, что здоровая диета сводит к минимуму риск возникновения психических заболеваний. Сброс лишних килограммов путем изменения рациона и физических нагрузок и вовсе предотвращает их появление.

«Наша работа подтверждает гипотезу о том, что здоровая диета помогает не только бороться с депрессией, но и предотвратить ее возникновение», - комментирует Ану Руусунен.

Люди, страдающие депрессией, как правило, плохо питаются (в их рационе - сосиски, обработанное мясо, газированные напитки, мучные изделия и чипсы) и получают крайне мало полезных веществ, однако до сих пор не было ясно, действительно ли диета связана с риском развития депрессии у здоровых людей.

Новое исследование установило, что те, кто в основном потреблял овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые продукты, птицу, рыбу и сыр низкой жирности, не имели симптомов депрессии, а риск ее развития в течение 13 лет был минимальным. Повышенное потребление фолата, содержащегося в овощах, ягодах, цельнозерновых, мясе и печени, оказывало благоприятный эффект наряду с активным потреблением кофе.

Вопреки ранее проведенным исследованиям, финны не установили взаимосвязи между потреблением витамина В12, чая и кофеина с риском развития депрессии.

Депрессия - одна из ведущих проблем современного здравоохранения, поэтому есть необходимость в открытии новых методов ее предотвращения. Диета и другие факторы здорового образа жизни могут быть одними из них.

"Журнал здоровья", ноябрь-декабрь, 2013 г.