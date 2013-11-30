www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.28 р. 100 JPY: 61.07 р.
EUR: 79.95 р. 10 CNY: 99.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Фастфуд плохо влияет даже на психику

30 Ноября 2013, 16:32 | Дальний Восток

Мужчины в возрасте 50-­55 лет, злоупотребляющие фастфудом, имеют повышенный риск развития депрессии. Однако все поправимо: потребление овощей и фруктов помогает избавиться от тоски, пишет The Daily Mail.

Исследование сотрудников Университета Восточной Финляндии, в котором приняли участие более 2 тыс. добровольцев, показало, что здоровая диета сводит к минимуму риск возникновения психических заболеваний. Сброс лишних килограммов путем изменения рациона и физических нагрузок и вовсе предотвращает их появление.

«Наша работа подтверждает гипотезу о том, что здоровая диета помогает не только бороться с депрессией, но и предотвратить ее возникновение», - комментирует Ану Руусунен.

Люди, страдающие депрессией, как правило, плохо питаются (в их рационе - сосиски, обработанное мясо, газированные напитки, мучные изделия и чипсы) и получают крайне мало полезных веществ, однако до сих пор не было ясно, действительно ли диета связана с риском развития депрессии у здоровых людей.

Новое исследование установило, что те, кто в основном потреблял овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые продукты, птицу, рыбу и сыр низкой жирности, не имели симптомов депрессии, а риск ее развития в течение 13 лет был минимальным. Повышенное потребление фолата, содержащегося в овощах, ягодах, цельнозерновых, мясе и печени, оказывало благоприятный эффект наряду с активным потреблением кофе.

Вопреки ранее проведенным исследованиям, финны не установили взаимосвязи между потреблением витамина В12, чая и кофеина с риском развития депрессии.

Депрессия - одна из ведущих проблем современного здравоохранения, поэтому есть необходимость в открытии новых методов ее предотвращения. Диета и другие факторы здорового образа жизни могут быть одними из них.

"Журнал здоровья", ноябрь-декабрь, 2013 г.

Автор:
Теги: фастфуд  журнал здоровья  стресс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru