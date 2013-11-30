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Т. Гарцман: Пополнять организм живыми бактериями нужно регулярно
Жизнь человека в большом городе сложна и интересна - выбрав среду обитания повышенной дискомфортности и экологической небезопасности, подвергая своё здоровье неблагоприятному воздействию агрессивной городской среды, люди получают взамен дополнительные возможности для самореализации и достижения своих целей. За последнюю пару десятилетий темп жизни увеличился в разы, она меняется со скоростью картинки за окном проносящегося экспресса и держит городского жителя в состоянии постоянного напряжения и стресса!
Для стремящегося к своей цели современного обитателя мегаполиса «успех» означает «успеть», и в жертву ему первым делом приносятся еда и сон. Фастфуд и полуфабрикаты дополняют стресс организма от недосыпания и ускоряющегося потока информации, и вот уже даже здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом не дают прежнего тонуса. При таком стрессе наш организм, состоящий из триллионов живых клеток, требует нечто большее, чем просто калорийная еда и режимный сон.
Учёные потрясли мир, заявив, что количество собственных бактерий в организме здорового человека превышает число его родных клеток в 100 раз, а их общий вес составляет более трёх килограммов! Даже по минимальным подсчетам мы всего на 1% люди: на каждую человеческую клетку в нас приходится порядка 100 микробов (как правило, симбионтов - тех, кто приносит ощутимую пользу). Более того, у бактерий обнаружили коллективный разум!!! Известный профессор Эшель БенЯкоб считает, что колонии бактерий умеют собирать, хранить и воспроизводить информацию, обладая «коллективной памятью». Мы все - носители генетической информации, причем 99% генетического веса - у населяющих нас микробов, также подверженных стрессу.
С проблемой нарушения микрофлоры человечество серьезно столкнулось в эпоху полетов в стратосферу и освоения космоса. Врачи, наблюдавшие за летчикамикосмонавтами (людьми незаурядного здоровья и специальной стрессоустойчивой и физической подготовки), за несколько часов до вылетов обнаруживали нулевые (!!!) бактериальные показатели. Стресс, как и антибиотики, губительно влияет на микрофлору человека, разрушая дарованный нам природой защитный «скафандр». Наша микрофлора - это дополнительный многоклеточный орган, который отвечает за защиту организма от инфекций, и наш союз со ЗДОРОВОЙ микрофлорой является обязательным - потому что мы не можем жить друг без друга.
Мы боремся со стрессами калорийной пищей, с вирусами - антибиотиками, и ещё больше опустошаем кладовую нашей микрофлоры. Поэтому так важно регулярно восполнять баланс «хороших бактерий» с помощью пробиотиков, усиленных пребиотическими свойствами агарагара, пектина и инулина.
Именно такие уникальные продукты выпускает компания «Радуга вкуса» - производитель кисломолочных биопродуктов для всей семьи. Пополнять организм живыми бактериями нужно регулярно - ведь полноценное здоровье можно обрести только в ежедневной и кропотливой работе над собой. В этом отличительная особенность питания жителя современного города. Тогда и у стресса мало шансов нам навредить!
Т. Ю. Гарцман, врачдиетолог Приморского центра диетологии и здорового образа жизни, к.м.н.
"Журнал здоровья", ноябрь-декабрь, 2013 г.
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