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Больничные листы в России станут электронными

30 Ноября 2013, 15:52 | Дальний Восток

В России вместо бумажных больничных листов появится их электронный аналог. Персональные данные россиян будут храниться в базе Фонда социального страхования (ФСС).

Сейчас в стране используется бумажный бланк листа нетрудоспособности, который заполняется медицинским учреждением и затем передается работодателю для оплаты.»Переход на электронный больничный позволит упростить процедуру получения выплат, но самое главное - позволит разгрузить медработников. И ту часть времени, которую они тратят на заполнение бумажного больничного, они потратят на пациента», - пояснил глава Фонда соцстраха Андрей Кигим.

Внедрение системы электронных «больничных» не только сократит количество бумажных документов и расходы на производство бланков, но и позволит полностью исключить из оборота поддельные больничные листы. Предполагается, что электронный листок нетрудоспособности будет заполняться в медицинском учреждении, далее информация будет храниться в единой базе ФСС, воспользоваться которой смогут как работники, так и работодатели.

Информация по предоставлению пособия по временной нетрудоспособности станет доступна работнику с момента открытия больничного листа и до выплаты пособия.Все операции участников процесса станут доступны специалистам фонда соцстраха. Фонд сможет контролировать выдачу, назначение, расчет и выплату пособий, пишет «РГ».

«Самое важное - персональные данные граждан. Мы не можем запустить проект, если не гарантируем, что самая важная информация не станет публичной», - подчеркнул Андрей Кигим.

"Журнал здоровья", ноябрь-декабрь, 2013 г.

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Теги: больничный лист  журнал здоровья 



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