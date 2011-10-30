Эксперты: отмена перехода на зимнее время может стать причиной хандры

Отмена перехода на зимнее время не изменит привычный ритм жизни, но может стать причиной хандры у взрослых и детей в связи с сокращением светового дня, считают эксперты.

Россияне в ночь на 27 марта 2011 года в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на летнее время, введенное в СССР в 1981 году. Согласно указу президента, Россия отказывается от перехода на зимнее время, то есть на весь год остается на летнем.

Удар по настроению

Перевод часов на зимнее и летнее время изначально преследовал две цели - экономическую и психологическую, отмечает детский психолог Антон Сорин. Кроме экономии электроэнергии, важно было сделать так, чтобы основное время жизненной активности совпадало со световым днем. Теперь и тот, и другой компоненты утратили свою актуальность. Тем не менее, во временной реформе есть несомненные плюсы, считает эксперт.

"Переход от зимы к лету и от лета к зиме переходит без скачков, естественно, в соответствии с тем, как это предусмотрено природой", - отметил он.

Кардинальной смены жизненного ритма после отмены перевода стрелок не последует, считает психотерапевт Константин Ольховой.

"Единственная большая неприятность в том, что большинство людей, работающих с 9 до 18 часов, не будут видеть световой день вообще", - сказал он.

Эксперт отметил, что раньше светлело в начале девятого, то сейчас будет светлеть в начале десятого, соответственно, люди будут идти на работу по темноте и возвращаться тоже по сумеркам. Соответственно, не избежать ухудшения настроения, что характерно для холодного времени года.

"Уровень субдепрессивности, хандры возрастет, людям будет немножко тяжелее пережить осенне-зимний период, поэтому надо себя радовать в выходные дни. Максимальное количество времени проводить на солнце или хотя бы просто под открытым небом, чтобы подарить себе световой день", - советует Ольховой.

Детские расстройства

По мнению Сорина, для школьников одних лишь прогулок в выходные недостаточно. Детям, которые учатся, по его словам, требуется больше свежего воздуха и естественного света. Ребенок должен между школой и домом находиться на улице максимально долгое время.

"Недостаток освещения надо восполнять, понимая при этом, что ребенок - это не машина для выполнения учебных действий. Помимо огромного массива учебных нагрузок у ребенка есть естественные потребности. К тому же отсутствие пребывания на солнышке, даже в облачную погоду, скажется на здоровье: зрении, нервной системе, депрессивном компоненте", - пояснил психолог.

Часовые ориентиры

Главный психиатр Минздравсоцразвития России Зураб Кекелидзе не видит предпосылок для ухудшения здоровья в отмене перевода стрелок. По его словам, режим не меняется: большая часть работником возвращаются домой в восемь-девять часов вечера, а темнеет в начале пятого. В любом случае солнечного света они не видят, что было и ранее.

"Только час разницы - и больше ничего. Проблем не должно возникнуть", - считает Кекелидзе.

Почти половина россиян (45%), согласно опросу исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, равнодушно относятся к отмене перевода часов. В основном такой ответ давали молодые люди до 24 лет (54%), тогда как среди респондентов старше 45 лет с данным мнением согласны лишь 32%. Более трети участников опроса (38%) положительно относится к отмене перевода часов, против данной инициативы выступают только 11% россиян.

Участниками опроса, который проводился 27 сентября 2011 года, стали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из всех округов страны.