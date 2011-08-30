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Японцы долго живут, потому что хорошо едят
Всемирная организация здравоохранения подсчитала страны, где люди живут полностью здоровыми дольше всего. Япония возглавила список с 74,5 годами. Во многом это благодаря рациону питания.
«Пища в Японии выглядит, как произведение искусства. Еда одновременно красива, вкусна и проста», - говорит эксперт по фитнесу Harley Pasternak журналу Empower News Magazine. «Японцы самые крупные потребители рыбы в мире, сои, морских водорослей и зеленого чая. Когда они уже на 80% сыты, они делают паузу и ждут в течение 10 минут. Затем решают, продолжать или нет. И в большинстве случаев они не нуждаются в продолжении трапезы».
А вот Исландия стала наименее загрязненной из стран мира. Но чистый воздух - это не единственная причина здоровья исландцев. Они также преуспевают в гимнастике. Из-за прохладной погоды значительной части года жители Исландии занимаются физкультурой, в том числе для того чтобы одержать верх над зимней хандрой.
Фото blogopit.ru.
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