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Ростуризм и Роспотребнадзор предупреждают россиян, выезжающих на Кубу, о риске заражения холерой
30 июля, ZRPRESS. Роспотребнадзор информирует российских туристов об ухудшении эпидемиологической ситуации на Кубе, связанной с холерой. Так, в частности, по официальной информации Министерства здравоохранения Кубы, число заболевших составило 170 человек, из которых трое умерли.
Всего к настоящему времени на Кубе за медицинской помощью с подозрением на холеру обратились более 3500 человек. При этом случаи заболеваний зарегистрированы в провинции Гранма, а также в муниципальных поселках Никуэро, Йара, и Бартоломе Мазо.
Учитывая сложившуюся ситуацию на Кубе и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения России, Ростуризм и Роспотребнадзор рекомендуют туроператорам (их объединениям) и турагентам в обязательном порядке информировать граждан, планирующих выезд на Кубу, о возможном риске заражения холерой, передает пресс-служба Ростуризма.
«Золотой Рог».
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