Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников

Минвостокразвития России предлагает с помощью налогового стимулирования поощрять работодателей за профилактику здоровья своих сотрудников. Об этом рассказал замминистра Сергей Качаев, комментируя утверждение Правительством России концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Предоставив небольшую налоговую льготу работодателю можно обязать его взамен заниматься здоровьем своих сотрудников. Это один из способов. Такие нестандартные меры помогут нам достичь улучшения демографических показателей. Только вложением денег в медицину мы ничего не решим. Когда человек пришел в больницу, нужно его экстренно лечить, а ведь значительную часть можно посвятить профилактике, заниматься здоровьем человека. Работодатели гораздо больше теряют из-за того, что люди находятся на больничном или в силу самочувствия плохо и непроизводительно работают на рабочем месте. Осознав это, работодатель может организовать для сотрудников посещение секций, фитнес-центров, дни здоровья или медицинское обследование на предприятиях. Он экономит на больничных и получает за это налоговую льготу. Это вопрос оценки экономического эффекта и донесения до работодателя результативности этих мер», – отметил Сергей Качаев.

По словам замглавы Минвостокразвития России, изменение отношения к работникам со стороны работодателей принципиально для ускоренного развития Дальнего Востока.

«Сейчас в рамках работы Минвостокразвития России, институтов развития Дальнего Востока, работы региональных администраций сформировано более 670 инвестиционных проектов, которые будут реализовываться в перспективе до 2025 года. Только в рамках этих проектов предусмотрено создание 100 тысяч рабочих мест. За ближайшие 3 года планируется создать 35 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке. Это не планы, а конкретные инвестиционные соглашения. Это предприятия, которые либо уже строятся, либо проектируются. Это для нас общий вызов – обеспечить эти проекты высокопрофессиональными кадрами», - заявил замминистра.

Напомним, Минвостокразвития России утвердило в Правительстве Российской Федерации концепцию дальневосточной демографической политики. Соответствующее распоряжение опубликовано 28 июня на сайте Правительства.

Глава Минвостокразвития России Александр Галушка пояснил, что главная задача концепции - кардинальным образом изменить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке: обеспечить снижение смертности и сокращение миграционного оттока, увеличение рождаемости, а также привлечение в регион молодых специалистов. Реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа: к 2020 году ожидается стабилизация численности населения Дальнего Востока на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году – ее увеличение до 6,5 млн человек.