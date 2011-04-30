С 1 мая Китай вводит полный запрет на курение во всех общественных помещениях

Китай вводит полный запрет на курение во всех общественных помещениях. Соответствующее распоряжение министерства здравоохранения КНР публикуют 29 апреля местные СМИ.

По новым правилам, пишет ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на ИТАР-ТАСС, с 1 мая курение будет официально запрещено во всех публичных помещениях, в списке которых, в частности, оказались гостиницы, рестораны, театры, а также залы ожидания вокзалов и аэропортов. Владельцы, к примеру, гостиниц и ресторанов теперь обязаны оснастить свои заведения специальными табличками, а также заранее предупреждать клиентов о введенном запрете на курение в общественных местах. Впрочем, как отмечают китайские СМИ, в распоряжении Минздрава КНР нет четкого определения того, какими будут штрафные санкции за нарушение новых правил как для самого курильщика, так и для владельца заведения.

Китай является "самой курящей страной в мире". По официальным данным, в стране насчитывается свыше 300 млн курильщиков. Борьбу с этой пагубной привычкой власти ведут уже давно, однако коренным образом переломить ситуацию пока не удается, пишет ПРАЙМ-ТАСС.