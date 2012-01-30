Онищенко попросил юристов не мешать борьбе с гриппом H1N1

Российские медики зафиксировали 287 случаев заражения вирусом гриппа H1N1. Эти данные сообщил 4 сентября главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Глава Роспотребнадзора в очередной раз выразил обеспокоенность распространением нового гриппа среди детей, возвращающихся в Россию из-за рубежа. "Центром беспредела, творимого в отношении безопасности и здоровья детей туристическими фирмами, стала Свердловская область", - заявил Онищенко. 23 из 28 случаев гриппа H1N1 на территории этого региона приходятся на детей, вернувшихся из заграничных поездок. 16 заболевших прилетели из Великобритании, а остальные дети отдыхали в Болгарии.

"Вызывает недоумение, когда на этом фоне проводится встреча уважаемого депутата Госдумы Павла Крашенинникова с Ассоциацией юристов, где одной из тем является осуждение запретительных мер, направленных на минимизацию случаев заражения детей во время отдыха", - отметил Геннадий Онищенко.

Депутат назвал запрет на выезд детей за границу незаконным, так как он противоречит конституционной норме о свободе передвижений. По мнению главы Роспотребнадзора, сохранение здоровья детей является большим конституционным правом гражданина РФ, чем право на передвижение, пишет "Лента.ру".

"Золотой Рог".