Поиск в Интернете как зарядка для мозга

Ученые установили, что поиск информации во Всемирной сети помогает пожилым людям сохранить живость ума и ясность памяти.

Исследователи из Калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе провели магнитно-резонансный мониторинг активности головного мозга человека во время поиска в Интернете.

Доктор Гэри СМОЛЛ, эксперт-геронтолог, рассказал, что мозг активных пользователей Интернета работает интенсивнее во время поиска. На основании этого наблюдения ученые сделали вывод о том, что Глобальная сеть может служить тренажером для мозга.

Гэри Смолл и его коллеги наблюдали за двадцатью четырьмя добровольцами в возрасте от 55 до 76 лет. Половина из них не имели никакого сетевого опыта, по этому принципу участников эксперимента разделили на две группы. Представителей обеих групп попросили выполнить поисковый запрос в Интернете и прочесть несколько страниц из книги. В то же время ученые отслеживали состояние активности их мозга.

Мониторинг показал, что во время чтения активизировалась зрительная зона коры головного мозга, отвечающая за языковое восприятие. Поиск в Сети увеличил этот показатель, но только у представителей группы активных пользователей.

Известно, что с возрастом когнитивная функция человеческого мозга ослабевает. Ученые неоднократно доказывали, что различные мыслительные упражнения помогают сохранить ясность ума в старости, однако исследования, связанные с Интернетом, до сих пор не проводились. Ученые говорят о необходимости дальнейших изысканий в этой области для выяснения всех возможных положительных и отрицательных аспектов сетевой активности, пишет "Лента.ру".

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