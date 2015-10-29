Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
Обозначив Приморье как точку роста, территорию опережающего развития и вектор продвижения инновационных технологий на востоке страны, российские власти сделали еще один крайне важный шаг. Это открытие во Владивостоке Дальневосточного представительства фонда «Сколково». Перед фондом стоит двойная задача - найти участников (резидентов), т.е. тех, кто хочет ими стать, и оказать им после этого мощную господдержку.
Дальневосточная «фишка» - лечение патологий дыхания
В «Сколково» существует несколько кластеров, один из которых касается биомедицины. Он отвечает за медицинские технологии, технологии лечения, лекарственные средства и многое другое, сообщает портал vladmedicina.ru
- Мы открылись только в апреле, но уже есть проекты, которые прошли экспертизы и до конца года точно станут участниками, - говорит менеджер проектов Дальневосточного представительства фонда «Сколково» Илья МИРИН. - Сейчас можно говорить о пяти проектах, большая часть из которых относится к медицинским технологиям. Прежде всего, хотелось бы отметить «Уродинамическую систему» приморского уролога Вадима ДАНИЛОВА - медицинское оборудование для диагностики проблем мочеиспускания. Также очень интересны предложенные приморской компанией «ОстОптик К» - новые технологии коррекции зрения у людей со сверхмалыми и сверхбольшими диоптриями.
По словам эксперта, перспективные средства диагностики патологии дыхания предложила также команда специалистов Центра физиологии и патологии дыхания из Благовещенска. Речь идет об устройстве, которое больной носит в течение длительного времени. Оно сохраняет данные в облако, и врач в любое время имеет к ним доступ.
- Получается совсем другое качество диагностики, поскольку здесь исключаются случайности, которые встречаются при разовом измерении, - подчеркивает Илья Геннадьевич. - В ближайшее время у нас должно появиться еще дватри проекта по аналогичному направлению. Например, сейчас заходит стартап по симптоматическому лечению людей, которые страдают 510 приступами астмы в день и не могут справиться с ними с помощью существующих фармакологических средств. Наши врачи вообще очень хорошо работают в лечении патологий дыхания, это некая дальневосточная фишка.
Как отмечает Илья Мирин, о других проектах говорить пока рано, для этого они должны пройти экспертизы. Но ведется активная работа в онкологическом направлении, фармацевтике.
Стать резидентом
Илья Мирин не скрывает, что медицинские проекты проходят очень хорошо, при этом нужно учитывать, что к компетенции Дальневосточного представительства относятся случаи, когда есть научная команда, возможно, врачипрактики, которые занимаются какойто проблемой и нашли ее решение, но в силу объективных причин на этой стадии им сложно привлечь инвесторов. Специалисты «Сколково» как раз помогают им в этом.
- Если команда хочет стать участником, она может обратиться к любому из сотрудников, указанных на сайте в разделе «Фонд Дальневосточного представительства», «Контакты», - уточняет менеджер проектов. - Мы помогаем им написать заявку, оказываем помощь в правильном написании Устава, создании юридического лица, его оформлении.
Для того чтобы стать резидентом, нужно пройти две экспертизы - по существу и по форме.
- При прохождении первой проект оценивают 910 экспертов. Все они не являются сотрудниками «Сколково», это представители научного сообщества, профильной коммерции, разрешительных органов - люди извне, отечественные и зарубежные специалисты, - говорит Илья Мирин. - Проект рассматривается по пяти основным направлениям: обладает ли преимуществом перед мировыми аналогами, перспективами коммерциализации, реализации в целом, способна ли команда претворить его в жизнь и достаточно ли она предоставила экспертам материалов для оценки. Если стартап одобрен большинством специалистов, то выносится положительное решение. Далее проверяется юридическое лицо, проходит процедура регистрации, внесения в реестр.
Менеджер проектов подчеркивает, что никаких сборов и пошлин от потенциальных участников не взимается. Так же как представительство не претендует и на какиелибо доли в дальнейшем. Главная задача созданной структуры - помогать и поддерживать, работая для экономической выгоды государства и увеличения ВВП. До конца года планируется помочь всем обратившимся с заявлениями стать резидентами. А это около 150 команд, подавляющее число которых - из Приморья.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин