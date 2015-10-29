Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям

Обозначив Приморье как точку роста, территорию опережающего развития и вектор продвижения инновационных технологий на востоке страны, российские власти сделали еще один крайне важный шаг. Это открытие во Владивостоке Дальневосточного представительства фонда «Сколково». Перед фондом стоит двойная задача - найти участников (резидентов), т.е. тех, кто хочет ими стать, и оказать им после этого мощную господдержку.

Дальневосточная «фишка» - лечение патологий дыхания

В «Сколково» существует несколько кластеров, один из которых касается биомедицины. Он отвечает за медицинские технологии, технологии лечения, лекарственные средства и многое другое, сообщает портал vladmedicina.ru

- Мы открылись только в апреле, но уже есть проекты, которые прошли экспертизы и до конца года точно станут участниками, - говорит менеджер проектов Дальневосточного представительства фонда «Сколково» Илья МИРИН. - Сейчас можно говорить о пяти проектах, большая часть из которых относится к медицинским технологиям. Прежде всего, хотелось бы отметить «Уродинамическую систему» приморского уролога Вадима ДАНИЛОВА - медицинское оборудование для диагностики проблем мочеиспускания. Также очень интересны предложенные приморской компанией «Ост­Оптик К» - новые технологии коррекции зрения у людей со сверхмалыми и сверхбольшими диоптриями.

По словам эксперта, перспективные средства диагностики патологии дыхания предложила также команда специалистов Центра физиологии и патологии дыхания из Благовещенска. Речь идет об устройстве, которое больной носит в течение длительного времени. Оно сохраняет данные в облако, и врач в любое время имеет к ним доступ.

- Получается совсем другое качество диагностики, поскольку здесь исключаются случайности, которые встречаются при разовом измерении, - подчеркивает Илья Геннадьевич. - В ближайшее время у нас должно появиться еще два­три проекта по аналогичному направлению. Например, сейчас заходит стартап по симптоматическому лечению людей, которые страдают 5­10 приступами астмы в день и не могут справиться с ними с помощью существующих фармакологических средств. Наши врачи вообще очень хорошо работают в лечении патологий дыхания, это некая дальневосточная фишка.

Как отмечает Илья Мирин, о других проектах говорить пока рано, для этого они должны пройти экспертизы. Но ведется активная работа в онкологическом направлении, фармацевтике.

Стать резидентом

Илья Мирин не скрывает, что медицинские проекты проходят очень хорошо, при этом нужно учитывать, что к компетенции Дальневосточного представительства относятся случаи, когда есть научная команда, возможно, врачи­практики, которые занимаются какой­то проблемой и нашли ее решение, но в силу объективных причин на этой стадии им сложно привлечь инвесторов. Специалисты «Сколково» как раз помогают им в этом.

- Если команда хочет стать участником, она может обратиться к любому из сотрудников, указанных на сайте в разделе «Фонд Дальневосточного представительства», «Контакты», - уточняет менеджер проектов. - Мы помогаем им написать заявку, оказываем помощь в правильном написании Устава, создании юридического лица, его оформлении.

Для того чтобы стать резидентом, нужно пройти две экспертизы - по существу и по форме.

- При прохождении первой проект оценивают 9­10 экспертов. Все они не являются сотрудниками «Сколково», это представители научного сообщества, профильной коммерции, разрешительных органов - люди извне, отечественные и зарубежные специалисты, - говорит Илья Мирин. - Проект рассматривается по пяти основным направлениям: обладает ли преимуществом перед мировыми аналогами, перспективами коммерциализации, реализации в целом, способна ли команда претворить его в жизнь и достаточно ли она предоставила экспертам материалов для оценки. Если стартап одобрен большинством специалистов, то выносится положительное решение. Далее проверяется юридическое лицо, проходит процедура регистрации, внесения в реестр.

Менеджер проектов подчеркивает, что никаких сборов и пошлин от потенциальных участников не взимается. Так же как представительство не претендует и на какие­либо доли в дальнейшем. Главная задача созданной структуры - помогать и поддерживать, работая для экономической выгоды государства и увеличения ВВП. До конца года планируется помочь всем обратившимся с заявлениями стать резидентами. А это около 150 команд, подавляющее число которых - из Приморья.

"Журнал Здоровья".