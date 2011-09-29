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Обнаружен ген хронической боли
29 Сентября 2011, 00:49 | Дальний Восток
Открытие поможет разработать более эффективные обезболивающие препараты.
Британские ученые из Кембриджа нашли ген HCN2, который отвечает за регуляцию хронической боли. Если лекарства смогут блокировать протеины, которые производятся геном, тогда врачи смогут лечить тяжелую невропатическую боль, вызываемую повреждением нервов.
В ходе исследования ученые научились удалять HCN2 из нервов мыши, а затем стимулировать током эти нервы, чтобы выяснить, как они изменились после устранения гена. Выяснилось, что нерв без гена не испытывает боли.
Опросы показывают, что 22% людей с хронической болью постоянно пребывают в депрессии, а 25% даже теряют свою работу.
Автор: По материалам информагентств
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