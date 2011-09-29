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Вакцина против наркотиков
Российские ученые создали вакцину, которая помогает бороться с зависимостью от опийных наркотиков.
Новый препарат разработан в Уральской государственной медицинской академии. «Мы создаём в организме группу антител, и когда поступает наркотик, эти антитела будут связывать наркотик и выводить его из организма без изменений, - пояснил Александр ПЕТРОВ, исполнительный директор Уральского фармацевтического кластера. - Это означает, что кайф наркоман получать не будет».
Идея создания подобного препарата возникла около пяти лет назад, сегодня уже завершен первый этап доклинических испытаний препарат проверен на мелких животных. После этого вакцину предстоит проверить на крупных животных и только потом на людях. Этот процесс займет около двух лет.
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