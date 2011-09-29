Вакцина против наркотиков

Российские ученые создали вакцину, которая помогает бороться с зависимостью от опийных наркотиков.

Новый препарат разработан в Уральской государственной медицинской академии. «Мы создаём в организме группу антител, и когда поступает наркотик, эти антитела будут связывать наркотик и выводить его из организма без изменений, ­- пояснил Александр ПЕТРОВ, исполнительный директор Уральского фармацевтического кластера. ­- Это означает, что кайф наркоман получать не будет».

Идея создания подобного препарата возникла около пяти лет назад, сегодня уже завершен первый этап доклинических испытаний ­ препарат проверен на мелких животных. После этого вакцину предстоит проверить на крупных животных и только потом на людях. Этот процесс займет около двух лет.