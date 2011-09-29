Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Наши болезни написаны на нашем лице
Диагностировать состояние здоровья по лицу начали ещё в древнем Китае. Известный русский учёный и врач Николай ПИРОГОВ утверждал, что практически каждое заболевание оставляет свой характерный след на лице человека. Современные специалисты тоже уделяют этому вопросу большое внимание. Что же можно прочитать на лице?
Глаза
• Жёлтые склеры глаз в сочетании с желтоватым оттенком лица признак больной печени.
• Блестящие глаза навыкат говорят о нарушении деятельности щитовидной железы.
• Тёмные круги и мешки под глазами, помимо неправильного образа жизни (недосыпание, чрезмерное увлечение компьютером), могут указывать на наличие аллергии или проблем с почками (так же как и отёчность лица в целом).
• Возникновение жировых бляшек на глазах сигнал застойных явлений в почках с возможным образованием песка или камней.
Лоб
• Лоб это проекция зоны кишечника. Кожные высыпания в верхней части лба могут свидетельствовать о нарушениях в работе толстого кишечника, в нижней части лба тонкого кишечника.
• Состояние кожи над переносицей сигнализирует о работе печени.
Щёки
• Эта часть лица несёт информацию о нарушениях в работе лёгких. Возникновение на щеках красноты или сосудистого рисунка указывает на необходимость срочной консультации пульмонолога - специалиста по лёгочным заболеваниям.
• Красное пятно на левой щеке может появляться при некоторых сердечных заболеваниях.
Виски
• Покраснения и прыщи на висках в сочетании с височной головной болью свидетельствует о проблемах в работе желчного пузыря.
• Выступающая под кожей изогнутая височная артерия с резкими контурами в сочетании с периодическим покраснением лица указывают на частое и резкое повышение артериального давления. У таких людей высока вероятность гипертонического криза.
Нос
• Появление крупных пор и прыщей на крыльях носа может наблюдаться при бронхите.
• Синекрасный оттенок крыльев носа указывает на наличие сердечных заболеваний.
• Красный бугристый нос с прожилками кровеносных сосудов говорит о высоком уровне артериального давления.
Губы
• Синюшный цвет губ и носогубного треугольника однозначно свидетельствует о нарушениях в работе сердца и системы кровообращения.
Подбородок
• Покраснения и прыщи в этой области у женщин говорят о возможных нарушениях в деятельности яичников. Подобные признаки у мужчин могут свидетельствовать о развитии простатита.
Уши
• Бледность ушных раковин с характерным восковым оттенком говорит о нарушении кровообращения.
Ставить диагноз самому себе, исходя из тревожных сигналов, обнаруженных на лице, всётаки не стоит. Их нужно рассматривать как предупреждение организма о необходимости тщательного медицинского осмотра.
По материалам сайтов art.thelib.ru, beautytime.ru.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?