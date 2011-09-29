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Наши болезни написаны на нашем лице

29 Сентября 2011, 00:21 | Дальний Восток

Диагностировать состояние здоровья по лицу начали ещё в древнем Китае. Известный русский учёный и врач Николай ПИРОГОВ утверждал, что практически каждое заболевание оставляет свой характерный след на лице человека. Современные специалисты тоже уделяют этому вопросу большое внимание. Что же можно прочитать на лице?

Глаза

• Жёлтые склеры глаз в сочетании с желтоватым оттенком лица ­ признак больной печени.

• Блестящие глаза навыкат говорят о нарушении деятельности щитовидной железы.

• Тёмные круги и мешки под глазами, помимо неправильного образа жизни (недосыпание, чрезмерное увлечение компьютером), могут указывать на наличие аллергии или проблем с почками (так же как и отёчность лица в целом).

• Возникновение жировых бляшек на глазах ­ сигнал застойных явлений в почках с возможным образованием песка или камней.

Лоб

• Лоб ­ это проекция зоны кишечника. Кожные высыпания в верхней части лба могут свидетельствовать о нарушениях в работе толстого кишечника, в нижней части лба ­ тонкого кишечника.

• Состояние кожи над переносицей сигнализирует о работе печени.

Щёки

• Эта часть лица несёт информацию о нарушениях в работе лёгких. Возникновение на щеках красноты или сосудистого рисунка указывает на необходимость срочной консультации пульмонолога ­- специалиста по лёгочным заболеваниям.

• Красное пятно на левой щеке может появляться при некоторых сердечных заболеваниях.

Виски

• Покраснения и прыщи на висках в сочетании с височной головной болью свидетельствует о проблемах в работе желчного пузыря.

• Выступающая под кожей изогнутая височная артерия с резкими контурами в сочетании с периодическим покраснением лица указывают на частое и резкое повышение артериального давления. У таких людей высока вероятность гипертонического криза.

Нос

• Появление крупных пор и прыщей на крыльях носа может наблюдаться при бронхите.

• Сине­красный оттенок крыльев носа указывает на наличие сердечных заболеваний.

• Красный бугристый нос с прожилками кровеносных сосудов говорит о высоком уровне артериального давления.

Губы

• Синюшный цвет губ и носогубного треугольника однозначно свидетельствует о нарушениях в работе сердца и системы кровообращения.

Подбородок

• Покраснения и прыщи в этой области у женщин говорят о возможных нарушениях в деятельности яичников. Подобные признаки у мужчин могут свидетельствовать о развитии простатита.

Уши

• Бледность ушных раковин с характерным восковым оттенком говорит о нарушении кровообращения.

Ставить диагноз самому себе, исходя из тревожных сигналов, обнаруженных на лице, всё­таки не стоит. Их нужно рассматривать как предупреждение организма о необходимости тщательного медицинского осмотра.

По материалам сайтов art.thelib.ru, beautytime.ru.

Автор: По материалам информагентств
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