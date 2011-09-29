Йога пальцев

Мудра ­ это расположение пальцев рук в соответствии с определенными правилами. В сущности, это простой и доступный способ помочь себе. Выполнять мудры можно в любое время и в любом месте.

История возникновения мудр доподлинно неизвестна. Знания о мудрах идут из глубины веков, мудры всегда использовались в йогических и духовных практиках, как доступный способ исцеления тела, достижения особого состояния сознания и решения проблем психологического и эмоционального характера.

Каждому пальцу руки соответствует энергетика определенного участка тела:

• Большой палец соотносится с волей, логикой, любовью и «эго» человека.

• Указательный палец связан с познанием, мудростью, властолюбием и уверенностью в себе.

• Средний палец вносит равновесие в жизнь, так как связан с терпением и способностью контролировать чувства.

• Безымянный палец отвечает за здоровье, активность и жизненную энергию.

• Мизинец соотносится с творческими способностями человека, умением видеть и ценить прекрасное.

Для занятий лучше найти уединенное место, но это не обязательное условие. По большому счёту, выполнять мудры можно в любое время и в любом месте, желательно сидя. Обязательное условие ­ спина прямая. Вы не должны испытывать никакого напряжения и боли. Выполнять мудры можно в любое время, когда ощущаете необходимость в пополнении энергии, но наиболее благоприятны утро или вечер.

Не следует делать мудры сразу после еды: приступать к занятиям можно не ранее, чем через час.

Как часто следует делать мудры? Ограничений в этом вопросе нет, но оптимальный вариант ­ дважды в день. По мере освоения практики продолжительность выполнения мудры увеличивается от 3 до 30 минут.

Большинство мудр дает немедленный эффект: вы тотчас ощутите прилив сил, ясность ума, умиротворение. Если же перед вами стоят более серьезные проблемы, то потребуется дисциплина и настойчивость. Мудры, выбранные вами, надо будет выполнять в течение нескольких недель, прежде чем вы ощутите в себе глубокую перемену, которая и устранит мучающую вас проблему.

МУДРА «РАКОВИНА» («шанкха» ­ атрибут бога Шивы)

Показания: все заболевания горла, гортани, охриплость голоса. При выполнении этой мудры усиливается голос, поэтому «Раковина» особенно рекомендуется певцам, артистам, учителям, ораторам.

Методика исполнения: две соединенные руки изображают раковину. Четыре пальца правой руки обнимают большой палец левой руки. Большой палец правой руки прикасается к подушечке среднего пальца левой руки.

МУДРА ЗНАНИЯ

Эта мудра одна из наиболее важных. Снимает эмоциональное напряжение, тревогу, беспокойство, меланхолию, печаль, тоску и депрессию. Улучшает мышление, активизирует память, концентрирует потенциальные возможности.

Показания: бессонница или чрезмерная сонливость, высокое кровяное давление. Эта мудра возрождает нас заново. Многие мыслители, философы, ученые пользовались и пользуются этой мудрой.

Методика исполнения: указательный палец легко соединяется с подушечкой большого пальца. Оставшиеся три пальца выпрямлены (не напряжены).

МУДРА «ПОДНИМАЮЩАЯ»

Показания: при простудных заболеваниях, воспалении горла, воспалении легких, кашле, насморке, гайморите. Выполнение этой мудры мобилизует защитные силы организма, повышает иммунитет и способствует быстрому выздоровлению.

Если у вас лишний вес, одновременно с выполнением этой мудры нужно соблюдать следующую диету: в течение дня выпивать не менее 8 стаканов кипяченой воды, дневной рацион питания должен состоять из фруктов, риса, простокваши.

Слишком долгое и частое использование этой мудры может вызвать апатию и даже летаргию ­ не переусердствуйте!

Методика исполнения: обе ладони соединены вместе, пальцы скрещены между собой. Большой палец (одной из рук) отставлен и окружен указательным и большим пальцами другой руки.

МУДРА «СПАСАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»

Первая помощь при сердечном приступе. Выполнению этой мудры должны научиться все, так как своевременное ее применение может спасти жизнь вам самим, вашим близким, родным и друзьям.

Показания: боли в сердце, сердечные приступы, сердцебиение, дискомфорт в области сердца с тревогой и тоской, инфаркт миокарда.

При перечисленных состояниях необходимо немедленно приступить к выполнению этой мудры обеими руками одновременно. Облегчение наступает незамедлительно, действие аналогично употреблению нитроглицерина.

Методика исполнения: указательный палец сгибаем таким образом, чтобы он коснулся подушечкой концевой фаланги основания большого пальца. Одновременно складываем подушечками средний, безымянный и большой пальцы, мизинец остается выпрямленным.

МУДРА ЖИЗНИ

Выполнение этой мудры выравнивает энергетический потенциал всего организма, способствует усилению его жизненных сил, повышает работоспособность, дает бодрость, выносливость, улучшает общее самочувствие.

Показания: состояние быстрой утомляемости, бессилия, нарушение зрения, болезни глаз.

Методика исполнения: подушечки безымянного, мизинца и большого пальцев соединены вместе, а оставшиеся свободно выпрямлены. Выполняется обеими рука одновременно.

МУДРА ЗЕМЛИ

Согласно китайской натурфилософии, Земля ­ один из первоэлементов, из которых строится наше тело, одна из стихий, определяющая тип личности и склонность к определенным заболеваниям.

Показания: ухудшение психофизического состояния организма, состояние психической слабости, стресса. Выполнение этой мудры улучшает объективную оценку собственной личности, доверие к себе, а также осуществляет защиту от негатив-ных внешних энергетических воздействий.

Методика исполнения: безымянный и большой пальцы соединяются подушечками с небольшим надавливанием. Оставшиеся пальцы выпрямлены. Выполняется обеими руками.

МУДРА «ЧЕРЕПАХА»

Черепаха ­ священное животное. По индийской мифологии, черепаха помогла богам добыть амриту (священный напиток бессмертия) из океана.

Образуя замкнутый круг, мы таким образом предотвращаем утечку энергии. Купол «Черепахи» образует энергетический сгусток, который утилизируется организмом для его нужд.

Показания: астения, переутомление, нарушение функции сердечно­сосудистой системы.

Методика исполнения: пальцы правой руки смыкаются с пальцами левой руки. Большие пальцы обеих рук соединены ме-жду собой, образуя голову черепахи.

МУДРА «ЧАША ЧАНДМАНА» («девять драгоценностей»)

В восточной мифологии «девять драгоценностей» символизируют духовное богатство жизни. Из девяти драгоценностей состоит тело, ум и сознание человека, а также окружающий мир. Собирая все девять драгоценностей в одну чашу, мы утверждаем единство души и тела, единство Человека и Космоса. Наполненная чаша символизирует благополучие и достаток.

Показания: способствует пищеварению, устраняет застойные явления в организме.

Методика исполнения: четыре пальца правой руки поддерживают снизу и обхватывают аналогичные пальцы левой руки. Большие пальцы обеих рук свободно отставлены несколько кнаружи, образуя ручки чаши.

МУДРА «ПАРЯЩИЙ ЛОТОС»

Лотос служит религиозным символом, особенно в Индии и Египте. Лотос уходит своими корнями в землю, его стебель проходит через воду, а цветок раскрывается в воздухе, под лучами Солнца (стихия Огня). Так, последовательно проходя через все стихии, он олицетворяет весь мир и пять стихий. Лотос ­ это символ Духа. Символика Лотоса тесно переплетается с символикой Великой Матери. Жизненный принцип воплощает чистоту, мудрость, плодородие.

Показания: при заболевании женской половой сферы (воспалительных процессах), а также при заболеваниях полых органов (матка, желудок, кишечник, желчный пузырь).

Методика исполнения: большие пальцы обеих рук соединены, указательные пальцы выпрямлены и соединены концевыми фалангами. Средние пальцы соединены между собой. Безымянные пальцы и мизинцы обеих рук перекрещены друг с другом и лежат у основания средних пальцев.

По материалам сайтов chasyogi.ru, mudru.narod.ru.