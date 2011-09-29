Диеты звёзд - верный способ угробить здоровье

Точеные фигуры моделей, актрис и поп­звезд на глянцевых обложках вовсе не результат здорового питания. Большинство диет, которых придерживаются звёзды, просто опасны для здоровья.

Американская организация Sense About Science опубликовала рейтинг самых опасных диет. В их числе «звездные рецепты красоты» от Наоми КЭМПБЕЛЛ, Анджелины ДЖОЛИ, БЕЙОНСЕ, Эштона КАТЧЕРА и Дэми Мур, Дэвида и Вик-тории БЕКХЭМ, Тома КРУЗА и Кэти ХОЛМС, а также новоявленной супруги принца Уильяма Кейт МИДДЛТОН.

Американская организация Sense About Science (SAS) занимается разоблачением всевозможных мифов и лженаучных заявлений. Составители рейтинга смертельно опасных диет обнародовали его затем, чтобы женщины, начитав-шись глянцевых журналов, не проводили над собой эксперименты. Практически все знаменитости, попавшие в рейтинг, неоднократно лечились от анорексии, булимии и прочих расстройств пищеварительной системы, так что следовать их диетам, пожалуй, не стоит. У них есть деньги и время на лечение в дорогостоящих клиниках и центрах реабилитации, а у вас?