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Одиночество так же вредно для здоровья, как курение и алкоголь
Одинокие женщины в среднем живут на 715 лет меньше, чем их замужние подруги, а холостые мужчины на 817 лет меньше, чем их женатые товарищи.
К такому выводу пришли американские ученые после масштабного исследования, в котором были задействованы пятьдесят тысяч человек. Неудачный брак и постоянные склоки в семье, по их мнению, менее губительны, чем одино-чество.
Риск более ранней смерти у незамужних женщин на 23% выше по сравнению с замужними дамами, а у холостых мужчин на 32% выше по сравнению с женатыми.
Американские ученые из Университета Бригэгма Янга считают, что одиночество, наряду с курением и алкоголем, необходимо причислить к факторам риска, которые повышают риск преждевременной смерти.
Российские специалисты добавляют, что удачное замужество помогает женщинам в среднем возрасте выглядеть на пятьшесть лет моложе тех, кому не столь повезло в поисках мужа.
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