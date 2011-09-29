Одиночество так же вредно для здоровья, как курение и алкоголь

Одинокие женщины в среднем живут на 7­15 лет меньше, чем их замужние подруги, а холостые мужчины ­ на 8­17 лет меньше, чем их женатые товарищи.

К такому выводу пришли американские ученые после масштабного исследования, в котором были задействованы пятьдесят тысяч человек. Неудачный брак и постоянные склоки в семье, по их мнению, менее губительны, чем одино-чество.

Риск более ранней смерти у незамужних женщин на 23% выше по сравнению с замужними дамами, а у холостых мужчин ­ на 32% выше по сравнению с женатыми.

Американские ученые из Университета Бригэгма Янга считают, что одиночество, наряду с курением и алкоголем, необходимо причислить к факторам риска, которые повышают риск преждевременной смерти.

Российские специалисты добавляют, что удачное замужество помогает женщинам в среднем возрасте выглядеть на пять­шесть лет моложе тех, кому не столь повезло в поисках мужа.