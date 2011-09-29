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Физические нагрузки полезны для ума
Британские ученые доказали, что регулярное посещение спортзала помогает поддерживать в отличной форме не только тело, но и мозг. Как оказалось, интенсивные физические нагрузки оказывают положительное воздействие на эмоциональное состояние человека, а также на его IQ.
Ученые из Манчестерского университета наблюдали группу людей, которые только что завершили тренировку в спортзале, а также тех, кому не пришлось подвергать себя истязаниям во время фитнеса. С помощью магнитнорезонансной томографии специалисты заметили у подопытных из первой группы увеличение числа нейронов в тех зонах мозга, которые отвечают за анализ и принятие решений. Затем ученые провели тест на сообразительность и выяснили, что любители спорта показывают более высокие результаты.
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