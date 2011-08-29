Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Первый раз в детский сад!
С поступлением в детский сад начинается новый период в жизни вашего малыша. Здесь всё не так, как дома: новая обстановка, новые люди, новые возможности и вместе с тем, новые требования. Как же подготовить маленького человечка к детскому саду? Как помочь ему быстрее адаптироваться? Как укрепить иммунитет, чтобы ребёнок меньше болел?
Перед тем как отправить малыша в детсад, имеет смысл ознакомиться с режимом дня, узнать, какие требования предъявляются к детям вашей возрастной группы. Родителям нужно постоянно разговаривать с малышом о детском садике, о том, чем там занимаются, о ребятах и воспитателях, по возможности устраивать прогулки на его территорию, чтобы малыш привыкал к окружающей обстановке. И конечно, приблизить домашний распорядок дня к режиму в детском саду.
В идеале малыш должен легко просыпаться за час-полтора до того времени, когда вы планируете выходить из дома в детский сад. «Если ваш ребенок уже не спит днем, приучите его просто лежать в постели одного, - советует Марина СТОЛИНА, кандидат медицинских наук, детский кардиолог КДЦ «Парацельс». – Пусть поиграет в слова с самим собой, вспоминает выученные им стихи, песенки, сочиняет сказки, считает, рассматривает окружающие предметы и запоминает мелкие детали. Очень полезны пальчиковые игры. Хорошо, если дома вам удастся смоделировать ситуацию коллективного тихого часа».
Чтобы малыш быстрее приспособился к новой обстановке, ему необходимо общаться с другими детьми и взрослыми, которые не принадлежат к его семье. «Адаптация пройдет легче, если в группе, куда пойдет малыш, есть знакомые дети, - говорит Анна ГЕРГЕРТ, кандидат медицинских наук, главный врач ООО «Детская клиника Алёнка». - Важна и постепенность погружения ребёнка в детский коллектив: время пребывания в дошкольном учреждении рекомендуется увеличивать постепенно в течение 1-2 недель».
При подготовке к детскому саду рекомендуется прекратить укачивание перед сном, сосание «пустышки» и приучить ребёнка к употреблению разнообразной пищи. Постарайтесь максимально приблизить меню вашего малыша к детсадовскому и сделать так, чтобы он не «перехватывал куски» между приёмами пищи.
Марина Столина советует поговорить с ребенком о трудностях, которые могут возникнуть в детском саду, обсудить, к кому малыш сможет обратиться за помощью, и как он это сделает: «Не создавайте у ребенка иллюзий, что все будет исполнено по его первому требованию и так, как он хочет. Объясните, что в группе будет много детей и иногда ему придется подождать своей очереди».
Желательно привить ребёнку несколько необходимых навыков:
- самостоятельно мыть руки с мылом;
- пользоваться ложкой и вилкой, есть аккуратно, не разговаривать по время еды, не отвлекаться, хорошо прожевывать пищу, не заталкивать много пищи в рот;
- пользоваться горшком (ещё лучше – научить ходить в туалет не тогда, когда уже «очень хочется», а заранее: перед выходом в детский сад, перед прогулкой, перед сном).
Но если что-то не получается, не стоит паниковать: практика показывает, что в детском коллективе навыки приобретаются быстрее, чем дома.
Опытные мамы советуют
Поступление в дошкольное учреждение лучше преподнести как новый этап взросления ребёнка: «Теперь ты стал большой и тоже будешь заниматься делом. Мама и папа ходят на работу, а ты – в детский сад».
Пусть малыш возьмёт с собой в детский сад игрушку, лучше всего мягкую – так ему будет спокойнее, ведь это часть дома, которую можно обнять и прижать к себе, когда мамы и папы нет рядом.
Расставаясь с малышом, не стоит говорить, что вы скоро придёте, лучше назвать конкретное событие: например, «ты поиграешь с ребятами, погуляешь, покушаешь, а потом я заберу тебя домой».
В выходные постарайтесь не менять режим дня – пусть он остаётся максимально приближенным к детскому саду.
Полный текст читайте в «Журнале здоровья», № 4,
который можно найти в киосках Приморья.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова