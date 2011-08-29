Первый раз в детский сад!

С поступлением в детский сад начинается новый период в жизни вашего малыша. Здесь всё не так, как дома: новая обстановка, новые люди, новые возможности и вместе с тем, новые требования. Как же подготовить маленького человечка к детскому саду? Как помочь ему быстрее адаптироваться? Как укрепить иммунитет, чтобы ребёнок меньше болел?

Перед тем как отправить малыша в детсад, имеет смысл ознакомиться с режимом дня, узнать, какие требования предъявляются к детям вашей возрастной группы. Родителям нужно постоянно разговаривать с малышом о детском садике, о том, чем там занимаются, о ребятах и воспитателях, по возможности устраивать прогулки на его территорию, чтобы малыш привыкал к окружающей обстановке. И конечно, приблизить домашний распорядок дня к режиму в детском саду.

В идеале малыш должен легко просыпаться за час-полтора до того времени, когда вы планируете выходить из дома в детский сад. «Если ваш ребенок уже не спит днем, приучите его просто лежать в постели одного, - советует Марина СТОЛИНА, кандидат медицинских наук, детский кардиолог КДЦ «Парацельс». – Пусть поиграет в слова с самим собой, вспоминает выученные им стихи, песенки, сочиняет сказки, считает, рассматривает окружающие предметы и запоминает мелкие детали. Очень полезны пальчиковые игры. Хорошо, если дома вам удастся смоделировать ситуацию коллективного тихого часа».

Чтобы малыш быстрее приспособился к новой обстановке, ему необходимо общаться с другими детьми и взрослыми, которые не принадлежат к его семье. «Адаптация пройдет легче, если в группе, куда пойдет малыш, есть знакомые дети, - говорит Анна ГЕРГЕРТ, кандидат медицинских наук, главный врач ООО «Детская клиника Алёнка». - Важна и постепенность погружения ребёнка в детский коллектив: время пребывания в дошкольном учреждении рекомендуется увеличивать постепенно в течение 1-2 недель».

При подготовке к детскому саду рекомендуется прекратить укачивание перед сном, сосание «пустышки» и приучить ребёнка к употреблению разнообразной пищи. Постарайтесь максимально приблизить меню вашего малыша к детсадовскому и сделать так, чтобы он не «перехватывал куски» между приёмами пищи.

Марина Столина советует поговорить с ребенком о трудностях, которые могут возникнуть в детском саду, обсудить, к кому малыш сможет обратиться за помощью, и как он это сделает: «Не создавайте у ребенка иллюзий, что все будет исполнено по его первому требованию и так, как он хочет. Объясните, что в группе будет много детей и иногда ему придется подождать своей очереди».

Желательно привить ребёнку несколько необходимых навыков:

- самостоятельно мыть руки с мылом;

- пользоваться ложкой и вилкой, есть аккуратно, не разговаривать по время еды, не отвлекаться, хорошо прожевывать пищу, не заталкивать много пищи в рот;

- пользоваться горшком (ещё лучше – научить ходить в туалет не тогда, когда уже «очень хочется», а заранее: перед выходом в детский сад, перед прогулкой, перед сном).

Но если что-то не получается, не стоит паниковать: практика показывает, что в детском коллективе навыки приобретаются быстрее, чем дома.

Опытные мамы советуют

Поступление в дошкольное учреждение лучше преподнести как новый этап взросления ребёнка: «Теперь ты стал большой и тоже будешь заниматься делом. Мама и папа ходят на работу, а ты – в детский сад».

Пусть малыш возьмёт с собой в детский сад игрушку, лучше всего мягкую – так ему будет спокойнее, ведь это часть дома, которую можно обнять и прижать к себе, когда мамы и папы нет рядом.

Расставаясь с малышом, не стоит говорить, что вы скоро придёте, лучше назвать конкретное событие: например, «ты поиграешь с ребятами, погуляешь, покушаешь, а потом я заберу тебя домой».

В выходные постарайтесь не менять режим дня – пусть он остаётся максимально приближенным к детскому саду.

Полный текст читайте в «Журнале здоровья», № 4,

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