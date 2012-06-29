Передвижной консультативно-диагностический центр «Терапевт Матвей Мудров» отправляется

Передвижной консультативно-диагностический центр «Терапевт Матвей Мудров» выходит 10 марта в рейс по Комсомольскому региону Дальневосточной железной дороги.

Поезд отправится по маршруту Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск, сделав остановки на следующих станциях: Мылки – 1 день, 303 км – 1 день, Болонь – 2 дня, Сельгон – 1 день, Санболи – 1 день, Литовко – 2 дня, Форель – 1 день, Волочаевка-2 – 2 дня.

В составе поезда функционируют восемь реконструированных вагонов, шесть из которых представляют собой лечебно-диагностические подразделения. Во врачебно-консультативных вагонах расположены кабинеты врачей, оснащенные современным оборудованием, таким как офтальмологический, стоматологический и ЛОР-комбайны, цифровой флюорограф. Кабинет функциональной диагностики имеет весь необходимый перечень оборудования для проведения врачебно-экспертной комиссии. Передвижной консультативно-диагностический центр оснащен аппаратами для ультразвукового исследования, лабораторным оборудованием, сообщает Служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

«Золотой Рог».