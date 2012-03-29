В Совете Федерации считают полезным проверять вступающих в брак на СПИД

29 марта, ZRPRESS. Практику обязательной проверки на ВИЧ тех, кто хочет вступить в брак, стоит внедрить по всей России. Такое мнение высказала глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валентина Петренко.

По её словам, соответствующее обследование будет говорить об ответственном отношении к браку, своему избраннику и будущему потомству. При этом ЗАГС, полагает Петренко, должен лишь фиксировать прохождение теста без уточнения его результатов.

Добавим, в Чечне подобная программа действует с прошлого года. Власти Ингушетии накануне заявили о намерении повторить этот опыт, сообщает радио "Маяк".

«Золотой Рог».