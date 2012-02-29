Весна: спите и ешьте – и будете в тонусе

Состояние некоторой подавленности и непреодолимое желание где-нибудь лечь и поспать посреди дня – это для весны нормально. Однако так называемая весенняя депрессия вовсе не так распространена, как о том говорят. Люди, которые постоянно чем-то заняты, работают, учатся, ее просто не замечают - им некогда.

Так что некоторая подавленность, конечно, может быть одной из составляющих весны, но не главной. Однако, чтобы поддерживать себя в тонусе, обязательно высыпайтесь, советуют врачи. Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Переутомление и недосыпание - шаг навстречу плохому настроению и болезням. В период так называемой биологической весны (а она длится начиная с апреля и по июнь включительно) в организме человека развиваются нарушения согласования биоритмов различных органов и систем.

Сбой биоритмов

Дело в том, что весеннее солнце переводит организм в режим подготовки к летним нагрузкам. Световой день становится длиннее, а наш организм, переживший зимнюю спячку, к таким нагрузкам не готов. Обмен веществ нарушается, и все функции организма, словно сговорившись, начинают тормозить.

И все же официальная медицина не спешит принимать на веру биоритмическое объяснение весенних проблем. Да, весной обостряются многие болезни, но для этого есть более весомые поводы. Например, нехватка ресурсов. За долгую зиму накопленные организмом «запасы прочности» истощаются, а восполнить их пока нечем. Отсюда слабость и снижение иммунитета.

Во-вторых, гиподинамия. Мы несколько месяцев просидели в отапливаемых батареями помещениях, практически не двигаясь. Результат - апатия, вялость, боль в мышцах и суставах. В-третьих, сезонные колебания. Весной усиливается солнечная радиация, а вместе с ней растет наша эмоциональная возбудимость. По сезону и резкие колебания атмосферного давления. В итоге - головные боли, ухудшение самочувствия, гипотония и гипертония. Способствуют нашей уязвимости и капризы весенней погоды. На улице то резко теплеет, то опять холодает, мы спешим избавиться от шапок и пуховиков – так и до всяческих ОРЗ недалеко.

И наконец, авитаминоз – непременный спутник весны. Симптомы нехватки витаминов узнать просто - это и есть сонливость, снижение работоспособности, переутомление, особенно под конец рабочего дня. Чуть подул ветерок – уже першит в горле. Настроение, как маятник: то все в порядке, то белый свет не мил... Выход – обеспечить себя витаминами. Особенно актуален совет метеозависимым, детям, пожилым, а также тем, кто зимой переболел простудой или гриппом.

Витаминный десант

Не время для диет. Многие весной стремятся сбросить вес и садятся на жесткие диеты. Однако питаться весной надо разнообразно, не реже 3-4 раз в день, советуют врачи, особо оговаривая не налегать на жирное и сладкое.

План «Б». Витамины группы B снимают раздражительность, нормализуют работу нервной системы, улучшают состояние кожи и волос. Их природные источники - мясо, сыр, творог, проросшая пшеница, злаки, зелень (петрушка, укроп, сельдерей), свежие пивные дрожжи.

Цитрусовый заряд. Сонливость, постоянные простуды – один из сигналов нехватки аскорбиновой кислоты. Аскорбинкой богаты шиповник, черная смородина, облепиха, цитрусовые, квашеная капуста.

Скажи «нет» хандре

Частые спутники весны – тревожность, меланхолия, приступы тоски. В чем дело?

Зимой особенно активны области мозга, ответственные за восприятие информации, а те, что отвечают за принятие решений, наоборот, заторможены. Весной все наоборот. Даже психиатры пока не нашли окончательного ответа на вопрос, почему именно весной нас настигают душевные страдания. Сезонная депрессия начинается в возрасте 20-30 лет, причем у женщин в 2-3 раза чаще, чем у мужчин, заметили психиатры и предполагают, что вероятно, в основе этого расстройства – колебания освещенности. Тем не менее набор «антидеприсантов» вполне доступен всем.

Бодрое утро. Сначала контрастный душ, потом пара упражнений под любимую музыку.

Цветотерапия. Выбирайте одежду ярких, радостных расцветок.

На своих двоих. Если работа рядом, отправляйтесь туда пешком.

Делай паузы. Во время рабочего дня каждый час устраивайте небольшие «переменки»: поболтать с коллегой, выпить чашку чая, размяться, пройтись по коридору.

Сладкая жизнь. Одного банана или дольки шоколада достаточно, чтобы вернуть хорошее расположение духа: ведь в этих продуктах содержится натуральный антидепрессант триптофан.

Место под солнцем. Возьмите несколько сеансов в солярии – и настроение поднимется, и цвет кожи улучшится. Но не увлекайтесь: против этого совета выступят дерматологи.

И радуйтесь. Весна идет!

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог", по страницам сайтов.