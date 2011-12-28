Правила встречи Нового года для желающих обойтись без похмелья

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря, ZRPRESS. Тяжелое похмелье утром 1 января – не самый лучший результат новогодней вечеринки. Очень сложно не "перебрать" алкогольных напитков, ведь тосты поднимаются каждую минуту, а коварное шампанское только кажется легким.



Самый простой и надежный способ избежать утренней головной боли – не пить, но мало кому удаётся в новогоднюю ночь совсем воздержаться от алкоголя. Однако есть несколько правил, следуя которым, вы сможете провести первый день нового года бодрым.

До застолья

Ни в коем случае нельзя пить на голодный желудок, т.к. алкоголь быстро попадет в кровь. Обязательно перекусите, пусть это будет что-нибудь жирное, как минимум – пара кусков хлеба с маслом. А лучше – наваристый суп или каша с маслом. В Китае и Греции, к примеру, перед застольем пьют сырые яйца. Прежде, чем пойти на вечеринку, стоит вспомнить и о лекарственных средствах. Скорейшей переработке алкоголя способствуют препараты, содержащие янтарную кислоту. Если у вас не оказалось янтарной кислоты, поищите в аптечке активированный уголь.

Прежде чем приступать к алкоголю, выпейте чашку правильно заваренного черного или зеленого чая, добавив в него несколько листочков мяты. Если вы не любите мяту, то можно заменить мятный напиток кофе или чаем с лимоном – лимон также дает эффект, нейтрализующий алкоголь. Эти безалкогольные напитки справляются с легким опьянением. То же самое можно выпить и после застолья.

Есть и оригинальные способы остаться "на коне", употребляя крепкие напитки. За несколько часов до мероприятия (ориентировочно за четыре-пять часов, но срок определяется индивидуально) выпейте небольшое количество крепкого алкоголя, примерно 100-150 мл. Затем очень плотно закусите выпитое. Вечером вы сможет выпить больше обычного, не теряя лица. Этот способ известен как "тренировка" или "прививка".

Любые "антиалкогольные" средства могут только оттянуть начало опьянения, но они не могут полностью нейтрализовать воздействие алкоголя. Поэтому учитывайте, что обычно первые признаки опьянения появляются примерно через 8-10 мин. Поэтому, если вы заранее съели какую-либо жирную пищу, то это время растянется до 45 мин. Но в любом случае опьянение все же наступит, поэтому рассчитывайте свои силы.

За столом

Следует пить как можно больше воды, это поможет справиться с обезвоживанием, которое вызывают спиртосодержащие напитки. Не стоит запивать пищу алкоголем, для этого есть соки и вода. Пейте алкогольные напитки только во время тостов.

Крепкие напитки следует закусывать, желательно жирными или солеными кушаньями, а не запивать. Особенно опасно запивать крепкий алкоголь газированными напитками. Не следует пить слишком много шампанского и других газированных напитков. От них вы захмелеете быстрее. Вы можете сильно опьянеть, если будете смешивать алкоголь разной крепости. Выберите напиток, который вы предпочитаете пить всю ночь и не изменяйте ему. Воздержитесь от коктейлей, так вы сможете проконтролировать количество выпитого.

Особенно важно не только не понижать градус напитков и не смешивать шампанское с водкой, важно также не запивать напитки из винограда зерновыми. К первым, прежде всего, относится, конечно, вино. Самый популярный зерновой алкоголь – водка и виски. После такого сочетания похмелье неизбежно, причем похмелье кошмарное.

Поскольку у нетрезвого человека самоконтроль хромает, дайте себе соответствующую установку до того, как сядете за стол. Если знаете, что не сможете ограничиться только одним напитком, по крайней мере, идите "на повышение". Например, начните с пары бокалов шампанского, а оставшееся время пейте то, что любите.

Чтобы не оказаться "под столом"

Если вы почувствуете, что захмелели, сделайте перерыв. Прийти в себя вам поможет прогулка на свежем воздухе. Морозный воздух обладает отрезвляющим эффектом. Вы придёте в себя и сможете продолжить веселье. Но всё же не налегайте снова на спиртное, лучше перейдите на безалкогольные напитки.

Если вы начали неудержимо пьянеть, вы можете быстро вернуть себе трезвость ума и ясность взгляда, приготовив незатейливый "коктейль". Смешайте в стакане яичный желток, немного растительного масла, 2 столовые ложки острого томатного соуса, 10-15 капель коньяка или перцовки, несколько капель лимонного сока и поперчите смесь. Но подобный "огненный" рецепт не подходит тем, у кого есть хронические заболевания желудка.

Ещё один способ привести в чувства захмелевшего человека – потереть ему уши. Прилив крови к вискам бодрит и помогает протрезветь. Также неплохое средство – выпить стакан воды с парой капель нашатырного спирта.

Маленькие хитрости

Если вы хотите, чтобы ваша "порция" была поменьше, а друзья неизменно наливают вам до краев, положите в рюмку одну или несколько долек лимона. Объем жидкости уменьшится. К этой же уловке можно прибегнуть, если вы хотите чтобы ваш спутник или спутница меньше пили.

Зачастую после сладкого или полусладкого вина голова на утро болит, даже если вы выпили незначительное количество. Имейте в виду, что голова в этом случае болит не из-за количества выпитого, а из-за сахара, добавленного в вино. Естественная сладость без добавления сахара есть только у дорогих вин. Поэтому если вы пьете бюджетные напитки, выбирайте сухие и полусухие. А также, следует учитывать, что алкоголь всасывается не только через стенки желудка, но и через полость рта. Поэтому будьте особенно осторожны с коктейлями, которые пьются через соломинку. В этом случае вам даже не поможет заблаговременно съеденный кусочек масла, поскольку часть алкоголя поступит в организм не через желудок. Поэтому не держите алкоголь во рту долго.

Также маленькая хитрость хранится и в совете худеющим, где говорится, что если есть из тарелок меньшего размера, то наедитесь меньшим количеством еды. С алкоголем практически та же ситуация. Доказано, что, наполняя широкий низкий бокал жидкостью, вы нальёте её больше на 20-30%, чем налили бы в высокий узкий бокал. Таким образом, оптический обман может способствовать опьянению.

Чтобы не запьянеть, рекомендуется не принимать участия в конкурсах, связанных с распитием алкоголя. Но все остальные, трезвые, весёлые игры только приветствуются. Постарайтесь не засиживаться за столом в обнимку со своим бокалом, почаще принимайте участие в активных развлечениях.

Житейская мудрость гласит: "Между первой и второй можно выпить ещё пять". Постарайтесь не следовать этому принципу. Пейте напитки медленно, наслаждайтесь моментом. Начав в таком ритме ранним вечером, вы вряд ли продержитесь до утра.

Перед сном неплохо выпить как минимум пол-литра воды или апельсинового сока. Утром будет проще.

Если утром непросто

Неприятные ощущения при похмелье обусловлены резким обезвоживанием организма. Этиловый спирт - яд, который при разложении образует токсичные вещества. Кроме того, алкоголь выводит из организма магний, что, например, способствует появлению мышечной слабости. Отравление алкоголем усугубляют сахар (в составе коктейлей), никотин, генетическая предрасположенность и даже само ожидание похмелья. Если с утра вы проснулись с похмельем, пейте как можно больше воды, примите аспирин, примите душ. Можно слегка перекусить нежирной пищей.

Самый верный способ избавиться от похмелья – подождать. Идеально – как следует выспаться, провести как можно больше времени в горизонтальном положении, смотря телевизор или какой-нибудь приятный фильм. Когда почувствуете в себе силы – не спеша прогуляйтесь по улице.

При распаде алкоголя образуются токсичные вещества. Кефир, тан, йогурт, сметана, простокваша, ряженка и творог препятствуют их всасыванию в кровь. Кроме того, кисломолочные продукты богаты протеином, витаминами и минералами. Есть и пить их следует натощак и небольшими порциями.

"Поправляться" – старая традиция, которой придерживаются многие. Кружка пива, стопка водки или бокал вина, вроде бы, облегчает похмелье, но это обман. Просто организм переключается с переработки муравьиной кислоты – продукта распада метанола – на борьбу с новой порцией алкоголя. Выпив с утра, вы просто оттяните похмелье. Будьте аккуратны, так и до запоя не далеко.

Русским средством от похмелья считается порция горячего супа. Западные медики советуют при похмелье поесть мёда. Он восстановит запасы соды, калия и фруктозы. Можно заварить пол-литровую чашку некрепкого чая, выдавив туда сок одного лимона и добавив 8-10 столовых ложек мёда. А вот крепким чаем или кофе отпаиваться не следует – увеличите нагрузку на сердце, пишет РИА Новости.

