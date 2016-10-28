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Как уберечься от инфекций
Болезнетворные бактерии и микробы подстерегают нас с момента рождения и сопровождают в течение всей жизни. Среди жителей нашей планеты нет таких людей, которые бы хоть раз в жизни не болели банальной простудой или вирусной инфекцией.
Как правило, проявляется этот недуг выделениями из носа, заложенностью горла, повышением температуры. При этом вирусы, вызывающие инфекционные заболевания, могут поражать буквально каждый орган. И только сильный организм способен противостоять бактериям и паразитам, живущим не только вокруг, но и внутри нас. Чтобы помочь ему бороться с инфекциями и болезнями, мы обязаны беречь свое здоровье и укреплять иммунитет, пишет «Русское Здоровье». Это не значит, что необходимо постоянно принимать медикаменты или тратить много времени на оздоровление. Соблюдение простых правил, которыми мы поделимся далее, позволит вам уберечь себя и своих близких от различных инфекций.
Правило первое: физическая активность
Занимайтесь спортом. Регулярные тренировки оказывают благотворное влияние на весь организм, делая вас более крепкими, энергичными, выносливыми и здоровыми. Для этого не обязательно пропадать часами в спортзале - выполняя утреннюю зарядку, бегая в парке, прогуливаясь быстрым шагом в магазин, вы принесете себе гораздо больше пользы, чем лежа на диване. Укрепить иммунитет помогут занятия аэробикой, танцами, плаваньем, йогой. Если нет времени на спорт, гуляйте на свежем воздухе как можно дольше. Ну а чтобы противостоять любой инфекции, начните закаляться. Возьмите за правило ежедневно принимать контрастный душ, обливать ноги холодной водой. Если вас эта затея увлекла, запишитесь в клуб «моржей» вашего города. Поверьте, как только вы сделаете спорт неотъемлемой частью своей жизни, любые болезни и инфекции останутся для вас в прошлом.
Правило второе: здоровое питание
Общеизвестно, что жирная, жареная и чрезмерно сладкая пища засоряет наш организм вредными канцерогенами, которые образуют шлаки и токсины. Эти вещества тормозят работу всех систем, поэтому возникают хронические заболевания. Постарайтесь свести к минимуму употребление фастфуда, налегайте на овощи, молочные и морепродукты. Очень важно периодически проводить чистку своего организма, пользуясь системой «разгрузочные дни». В межсезонье дополните свой рацион продуктами с высоким содержанием витаминов: крупы, орехи, злаки, свежие овощи и фрукты. Удивительно, но в большинстве случаев коррекция питания позволяет избавиться от многих заболеваний, в том числе хронического характера.
Правило третье: профилактические меры
В период обострения сезонных недугов поддерживайте организм иммуномодулирующими препаратами. Натуральными лекарствами такого плана является смородина, шиповник, лимон, эхинацея, зверобой. Настойки из этих продуктов укрепят иммунную систему и существенно улучшат ваше самочувствие. Пить их необходимо на протяжении месяца.
Правило четвертое: стрессам «нет»!
Плохое настроение, нервные потрясения, недосыпания - все это сказывается на нашем здоровье неблагоприятным образом. Недаром выражение «все болезни - от нервов» подтверждают даже опытные медики. Расстройства желудочнокишечного тракта, депрессия, псориаз, бессонница - это лишь малый перечень недугов, вызванных переживаниями. Чтобы минимизировать стресс, врачи рекомендуют как можно больше отдыхать, проводить время с близкими людьми, выбираться на природу, заниматься собой. Меньше обращайте внимания на негатив, особенно на ситуации, решить которые вы не в силах. Смотрите на мир с улыбкой и позитивом. Попробуйте! Вам обязательно понравится.
Правило пятое: обратитесь к врачу
Если вы почувствовали даже легкое недомогание, которое не проходит в течение суток, то не стесняйтесь обратиться с проблемой к врачу. Довольно часто инфекции носят хронический характер, поэтому важно вовремя купировать развитие недуга и приложить все усилия, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с рецидивом. Особенно это касается людей с аллергическими реакциями, заболеваниями почек и мочевыводящих путей, нарушениями дыхательной системы. Своевременная диагностика позволяет существенно сократить время лечения и обойтись щадящей терапией, без применения антибиотиков. Как видите, чтобы уберечь свой организм от инфекции, требуется не так уж много усилий. Поэтому быть здоровым, счастливым и сильным способен практически каждый из нас. Ну а проверить, насколько эффективными являются наши советы, вы сможете уже через месяц их беспрекословного соблюдения.
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